Sacombank nhận 4 giải thưởng lớn từ NAPAS

Các giải thưởng Sacombank nhận được gồm: Bank with The Best POS Network (Ngân hàng có mạng lưới POS hoạt động hiệu quả nhất), Bank with The Best Online Merchant Network (Ngân hàng có mạng lưới đại lý trực tuyến hiệu quả nhất), Dynamic Bank (Ngân hàng tích cực đồng hành cùng Napas tiên phong triển khai các dự án công nghệ mới) và Outstanding Bank in Credit Card Transaction (Ngân hàng có số lượng giao dịch thẻ tín dụng nội địa nhiều nhất).

Sự ghi nhận này đã góp phần khẳng định những nỗ lực của Ngân hàng trong việc không ngừng gia tăng trải nghiệm cho khách hàng và đẩy mạnh các giao dịch thanh toán thẻ nội địa.

Trong năm 2022, Sacombank đã hoàn thành triển khai hệ thống POS dual theo tiêu chuẩn kỹ thuật VCCS. Số lượng POS ghi nhận trên hệ thống NAPAS của Sacombank là hơn 60.000, chiếm hơn 30% số lượng POS phát sinh giao dịch qua NAPAS; tổng số lượng giao dịch chiều ngân hàng thanh toán qua POS tăng trưởng gần 42% so với 2021, đạt hơn 36,2 nghìn tỷ đồng.

Với giao dịch trực tuyến, trong năm 2022, Sacombank dẫn đầu toàn ngành về giá trị giao dịch thanh toán trực tuyến qua hệ thống NAPAS. Giá trị giao dịch trong năm vượt mức 2,1 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 63% giá trị giao dịch dịch vụ E-commerce qua NAPAS.

Bên cạnh đó, Sacombank đã tích cực phối hợp hoàn thành triển khai nhiều dự án nổi bật cùng NAPAS, gia tăng giá trị cho khách hàng, bao gồm: Liên kết thanh toán với QR code Thái Lan; Triển khai dịch vụ ngân hàng bảo trợ/ngân hàng thanh toán cho các trung gian thanh toán; Chấp nhận thẻ VCCS qua mang lưới BCCard tại Hàn Quốc; Thí điểm dự án rút tiền bằng mã QR code; Và mới nhất, phát hành thành công thẻ Sacombank Napas Combo Card - dòng thẻ tích hợp giữa thẻ thanh toán và thẻ tín dụng trên cùng một chip.

Ngoài Napas Combo Card, Sacombank và NAPAS còn phát hành dòng thẻ tín dụng Napas Easy Card. Tính riêng năm 2022, số lượng giao dịch phát sinh qua cổng NAPAS lên đến 340.000 giao dịch, tổng giá trị đạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Sacombank đã đẩy mạnh phát triển thẻ tín dụng nội địa cách đây nhiều năm, hướng đến phân khúc khách hàng nông thôn và công nhân ở các khu công nghiệp. Thẻ tín dụng nội địa với mức phí và lãi suất thấp phù hợp với phân khúc khách hàng có thu nhập trung bình đã góp phần đẩy nhanh các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt và giảm tín dụng đen theo định hướng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước.