Sản phẩm OCOP quốc gia: Sức bật cho kinh tế nông thôn

Ba cụm trường lớn nhất hệ thống Giáo dục Vinschool là Vinschool the Harmony, Vinschool Times City và Vinschool Central Park đã chính thức trở thành những trường Việt Nam đầu tiên đạt giám định của Hội đồng các trường Quốc tế (CIS - The Council of International Schools).