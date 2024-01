Siêu thị dồn dập giảm giá tới 80% từ nay đến Tết

Siêu thị giảm giá hàng Tết tới 80%

Các siêu thị Emart đang đồng loạt áp dụng chương trình “Bão giá rẻ” kéo dài nửa tháng đầu năm mới 2023, khuyến mãi gần 5.000 sản phẩm nhu yếu phẩm.

Ông Nguyễn Hữu Tình - đại diện Emart, cho biết mức giảm giá đợt này của các siêu thị lên đến 80%. Sau đó, siêu thị tiếp tục khuyến mãi lớn thêm 3.000 sản phẩm cho mùa Tết 2024 kéo dài khoảng 1 tháng cho đến Tết, vẫn là mức khuyến mãi đến 80%. Đây là dịp để người tiêu dùng tranh thủ mua sắm trước Tết với mức giá hấp dẫn và nhiều chương trình ưu đãi cho tất cả ngành hàng.

Các hệ thống siêu thị cho biết từ nay tới Tết sẽ tung liên tiếp các chương trình giảm giá, khuyến mãi cho đủ mặt hàng. Ảnh: P.Minh

Các siêu thị GO!, Big C đang đồng loạt có chương trình “Dọn nhà đón Tết”, áp dụng giảm giá đặc biệt cho hàng trăm mặt hàng, giúp người tiêu dùng thuận tiện trong việc trang trí và dọn dẹp nhà cửa đón năm mới. Nhóm thiết bị đồ gia dụng thông minh, vật dụng trang trí nhà cửa cũng giảm giá 50 - 55%.

Ngoài chương trình giảm giá, ưu đãi, các siêu thị MM Mega Market duy trì danh mục hàng bình ổn giá cho hơn 1.000 sản phẩm thiết yếu từ bánh tươi, thực phẩm chế biến, nước giải khát, vật dụng gia đình, bánh kẹo, ngũ cốc, thực phẩm và nhu yếu phẩm.

Theo đại diện MM Mega Market, đây là chương trình kết hợp cùng các nhà cung cấp lớn trong nước thực hiện nhằm đánh bại lạm phát, bình ổn giá, hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm thông minh trước làn sóng tiêu dùng cuối năm. Mặt hàng trong chương trình sẽ sắp xếp theo từng ngành hàng và được gắn nhãn “đánh bại lạm phát” để khách hàng dễ dàng nhận biết.

Sẵn sàng cho mùa Tết

Dù sức mua thời điểm này chưa quá cao nhưng các nhà phân phối lớn đều dự báo thị trường sẽ nhộn nhịp hơn khi gần tết bởi tâm lý sắm tết trễ vài năm trở lại đây, nhất là tại các thành phố lớn như TP.HCM. Để sẵn sàng phục vụ mùa tết, các doanh nghiệp dữ trữ lớn lượng hàng với đa dạng chủng lợi, mẫu mã, thương hiệu và phân khúc.

Tổng giá trị hàng hóa thiết yếu dự trữ cho 2 tháng trước và sau Tết của hệ thống bán lẻ Satramart và Satrafoods ước hơn 550 tỷ đồng, tăng 10% so với Tết năm ngoái. Trong đó, dự trữ lượng hàng bình ổn tăng từ 6 - 14% tùy nhóm, các mặt hàng còn lại có mức tăng khác nhau từ 4 - 18%, dự kiến tăng cao sẽ nằm ở nhóm thực phẩm tươi sống được ưa chuộng dịp Tết gồm rau củ quả, trái cây, các loại thịt và bia, nước giải khát.

Người tiêu dùng săn hàng Tết giảm giá tại Satra. Ảnh: Phúc Minh

Đại diện MM Mega Market cũng cho biết dịp Tết 2024, họ tăng 20 - 30% tổng lượng dự trữ hàng hóa cho Tết, liên tục làm việc với nhà cung cấp để cân đối nguồn hàng với chất lượng với giá cả bình ổn. MM dự báo nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng cao cận Tết, đặc biệt tập trung ở các mặt hàng thiết yếu như đồ uống, bánh kẹo, trái cây, và nhu yếu phẩm.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Truyền thông Central Retail Việt Nam, dự báo sức mua dịp Tết Giáp Thìn 2024 sẽ tăng, do đó công ty đã hoạch định số lượng hàng hóa dự trữ tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, các siêu thị GO!, Big C thuộc hệ thống này dành riêng một khu trưng bày các sản phẩm OCOP (sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm) đa dạng về chủng loại để người tiêu dùng sắm đặc sản ăn tết.

Ông Nguyễn Anh Đức - Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết, từ giữa năm doanh nghiệp đã thực hiện dự trữ nguồn hàng thiết yếu phục vụ cao điểm cuối năm và Tết. Phần lớn ngân sách được ưu tiên cho trữ lượng các nhóm hàng bình ổn, còn lại dành cho các mặt hàng thực phẩm, phi thực phẩm và các loại đặc sản.

Các siêu thị thuộc hệ thống Saigon Co.op triển khai chương trình với chủ đề tết kéo dài 2 tháng trước Tết. Khách hàng sẽ tìm thấy một không gian tết 3 miền tại từng điểm bán cũng như tìm kiếm những mặt hàng tết đặc trưng vùng miền.