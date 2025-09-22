Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, nhiều ô tô va chạm tại cầu vượt Điềm Thụy

Theo thông tin ban đầu từ người dân có mặt tại hiện trường, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h50 phút. Ít nhất 6 xe ô tô, gồm cả xe con và xe tải nhỏ, đã va chạm liên tiếp. Các phương tiện bị hư hỏng ở phần đầu và đuôi, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường.

Sau va chạm, nhiều mảnh vỡ bắn tung toé trên đường. Ảnh: Bạn đọc

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhiều tài xế và người dân đã nhanh chóng dừng xe, hỗ trợ đưa các phương tiện vào lề đường để giảm ùn tắc. Rất may, vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người, song đã khiến giao thông trên tuyến cao tốc theo hướng Hà Nội – Thái Nguyên bị ách tắc trong thời gian dài.

Vụ tai nạn liên hoàn đã khiến giao thông ùn tắc kéo dài trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua cầu vượt Điềm Thuỵ. Ảnh: Bạn đọc

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Các phương tiện lưu thông qua khu vực này được khuyến cáo chuyển hướng sang tuyến đường khác để tránh ùn tắc.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được lực lượng chức năng xử lý.