Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (4/3): Tận dụng nhịp điều chỉnh để giải ngân với những cổ phiếu thu hút dòng tiền

04/03/2024 6:30 AM (GMT+7)

Phiên giao dịch cuối tuần trước (ngày 1/3), chỉ số VN-Index tiếp tục biến động trong vùng giá 1.245 điểm - 1.255 điểm, kết phiên ở mức 1.258,28 điểm. Vùng giá này vượt lên trên mốc 1.255,11 - điểm số cao nhất tháng 9/2023 và tiếp tục kỳ vọng hướng đến vùng giá quanh 1.275 điểm. HNX-Index cũng đóng cửa ở mức 236,43 điểm, tăng 2,23% so với tuần trước.

Thanh khoản thị trường đạt hơn 26,52 nghìn tỷ đồng kèm diễn biến nâng đỡ cuối phiên, cho thấy nguồn cung đang có động thái hạ nhiệt. Tín hiệu hiện tại cho thấy vùng 1.250 điểm đang có động lực hỗ trợ và diễn biến kiểm tra lại vùng 1.250 điểm vẫn đang theo chiều hướng khả quan.

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DPM của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HoSE: DPM).

Chỉ số VN-Index sẽ hướng lên vùng 1.285 - 1.290 điểm?

Phiên giao dịch hôm nay (4/3), Chứng khoán VietCap đánh giá, với việc cùng đóng cửa trong sắc xanh, các chỉ số chứng khoán hai sàn như VN-Index, VN30, VNMidcap, VNSmallcap hay HNX-Index tiếp tục duy trì tín hiệu kỹ thuật tích cực cho cả xu hướng ngắn hạn và trung hạn.

Dự báo VN-Index sau 2 phiên giằng co với trạng thái gần như đi ngang để tái tích lũy có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong những phiên tới để hướng lên vùng kháng cự mạnh tiếp theo tại 1.285 - 1.290 điểm.

Ngưỡng hỗ trợ MA5 và MA10 của chỉ số hiện đang nằm tại vùng 1.240 - 1.245 điểm và tiếp tục có xu hướng nhích lên.

"Dòng tiền hiện tại vẫn đang có xu hướng dịch chuyển luân phiên từ các phân khúc vốn hóa lớn đến vừa và nhỏ, cũng như chạy giữa các ngành nghề như Ngân hàng, Chứng khoán, Đầu tư công, Xuất khẩu, Hóa chất...", chuyên gia của VietCap khuyến nghị.

Trong khi đó, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) thì dự kiến thị trường sẽ tiếp tục được hỗ trợ và có cơ hội nới rộng xu thế tăng trong tuần giao dịch tiếp theo. Do vậy, nhà đầu tư cần quan sát diễn biến cung cầu để đánh giá trạng thái thị trường.

Còn theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), ở khung đồ thị ngày, hầu hết các chỉ báo đều đang đồng thuận hướng lên, trong đó CMF đạt xấp xỉ 0,25 cho thấy dòng tiền vẫn đang tích cực tham gia thị trường. Bên cạnh đó, việc thanh khoản luôn được duy trì ở mức cao, cùng với sự phân hóa luân phiên giữa các nhóm ngành cho thấy VN-Index sẽ vẫn giữ xu hướng chính tăng điểm và sẽ sớm hướng lên khu vực 1.300 điểm.

Ở khung đồ thị giờ, 2 chỉ báo MACD và RSI đã hình thành đỉnh đầu tiên, cùng với việc DI+ và ADX hướng xuống cho thấy trong ngắn hạn VN Index sẽ vẫn tiếp tục tích lũy, rung lắc với biên độ 10 điểm quanh khu vực 1.255 điểm trước khi bước vào nhịp tăng mạnh mẽ hơn.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) thì khuyến nghị mua cổ phiếu OCB của Ngân hàng TMCP Phương Đông. Ảnh: OCB

Với diễn biến thị trường hiện tại, xác suất VN Index sẽ tiếp tục xuất hiện rung lắc điều chỉnh trong tuần tới với biên độ 10 điểm.

VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư chú ý tận dụng những nhịp điều chỉnh trong tuần tới để giải ngân đối với những cổ phiếu cho dấu hiệu thu hút dòng tiền, đồng thời đã có thời gian tích lũy chặt chẽ và bắt đầu vào nhịp tăng thuộc các nhóm ngành chứng khoán, bất động sản, hóa chất.

Mã cổ phiếu nào đáng chú ý?

Phiên hôm nay, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DPM của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HoSE: DPM).

Theo KBSV, doanh thu 2023 của DPM giảm mạnh 27% do giá bán các loại phân giảm sâu từ mức nền cao năm 2022 trong khi sản lượng bán hàng không hồi phục đủ để bù đắp. Trong 2023, DPM cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi vấn đề thiếu hụt nguồn cung khí đầu vào, khiến giá khí nguyên liệu đầu vào tăng vọt, góp phần làm lợi nhuận gộp giảm sâu 79%.

Điểm sáng lớn nhất trong hoạt động của DPM là việc công ty đã trả hết gốc nợ vay ngắn và dài hạn, khiến chi phí tài chính giảm 16,5% so với năm trước.

Giá lúa gạo, lúa mì và ngô trong năm 2023 vẫn duy trì ở mức cao so với trung bình 10 năm. Nguồn cung của các sản phẩm trên đang ở trong trạng thái thắt chặt nếu so sánh tương quan với nhu cầu tiêu thụ toàn cầu trong 7 năm trở lại đây. Do vậy, KBSV cho rằng các quốc gia sẽ có động lực để gia tăng sản lượng nông sản, từ đó đẩy mạnh nhu cầu tiêu thụ và hỗ trợ giá phân ure.

KBSV kỳ vọng El Nino sẽ đạt đỉnh trong quý I/2024, sau đó yếu dần và chuyển sang các pha trung tính và La Nina trong phần lại của năm. Do đó, KBSV cho rằng hiện tượng tranh chấp nguồn khí đầu vào giữa các doanh nghiệp điện khí và đạm sẽ bớt nghiêm trọng hơn so với năm 2023.

"Chúng tôi dự báo chi phí khí thiên nhiên đầu vào cho DPM có thể giảm nhẹ khoảng 3% trong cả năm 2024", chuyên gia KBSV nhận định.

Từ đó, KBSV sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền doanh nghiệp (FCFF) để đưa ra khuyến nghị mua cho DPM với mức giá mục tiêu là 41.800 đồng/cổ phiếu, tương đương với mức sinh lời 20.3% so với giá đóng cửa 34.750 đồng/cổ phiếu ngày 29/02/2024. Lợi suất cổ tức kỳ vọng đạt 5,8%.

Trong khi đó, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) thì khuyến nghị mua cổ phiếu OCB của Ngân hàng TMCP Phương Đông với giá mục tiêu 18.100 đồng/cổ phiếu.

Cả năm 2023, OCB đã duy trì mức tăng trưởng cao so với toàn ngành nhờ vào việc mở rộng các nguồn thu ngoài lãi và kiểm soát tốt được các cấu phần chi phí với CIR (chỉ số chi phí trên thu nhập) giảm 280 điểm cơ bản và chi phí tín dụng giảm 11 điểm cơ bản so với năm 2022.

Nhờ đó, OCB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế lần lượt là là 9.500 tỷ đồng và 5.200 tỷ đồng, tăng 11,6% và 19% so với cùng kỳ.

Năm 2024, VDSC kỳ vọng ngân hàng OCB sẽ đạt mức tăng trưởng tín dụng ở mức 20%, kết hợp với biên lãi ròng (NIM) cải thiện lên mức 3,73% nhờ vào nhu cầu cải thiện của khối bản lẻ kể từ giai đoạn cuối năm 2023 và dòng tiền của các doanh nghiệp tốt lên khi các gói hỗ trợ kết thúc sẽ giúp thu nhập lãi thuần của OCB tăng trưởng 20,5%. Đồng thời, các nguồn thu về phí (mảng thẻ, quản lý tài khoản doanh nghiệp) và thu hồi nợ xấu thông qua thanh lý tài sản tiếp tục cải thiện bù đắp cho hiệu ứng từ thu nhập từ đầu tư chứng khoán không còn quá mạnh mẽ.

Theo đó, tổng thu nhập và lợi nhuận trước thuế của OCB được dự phóng trong năm 2024 ước tính lần lượt đạt 11.300 tỷ đồng và 6.200 tỷ đồng, tăng 19,6% và 19,3% so với cùng kỳ.



Vì vậy, VDSC khuyến nghị mua cổ phiếu OCB với giá mục tiêu 18.100 đồng/cổ phiếu.