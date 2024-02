Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (1/3): Áp lực chốt lời, Nam Long vẫn được khuyến nghị mua vì lý do này

Phiên giao dịch hôm qua (29/2), VN-Index chịu áp lực chốt lời mạnh mẽ và đóng cửa giảm nhẹ về 1.252,73 điểm, giảm 1,82 điểm so với phiên trước; HNX tăng nhẹ 0,3 điểm lên 235,46 điểm trong khi UPCoM tăng 0,09 điểm lên 90,63 điểm. Thanh khoản tăng mạnh so với những phiên trước khi riêng sàn HoSE giá trị giao dịch vượt 26.000 tỷ đồng.

Lực bán xuất hiện mạnh ở 2 nhóm trụ cột là ngân hàng và các cổ phiếu"họ Vingroup". Đặc biệt, khối ngoại bắt đầu đảo chiều sang bán ròng khi gia tăng lực bán hơn 388 tỷ đồng sau 3 phiên mua ròng liên tiếp.

Cụ thể, khối ngoại bán ròng mạnh VHM (-211 tỷ đồng), VRE (-172 tỷ đồng), VNM (-115 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng mạnh tại các cổ phiếu SSI (179,1 tỷ đồng), HPG (91 tỷ đồng), NLG (56 tỷ đồng)…

Nhà đầu tư cần quan sát diễn biến cung cầu để đánh giá trạng thái thị trường

Phiên giao dịch hôm nay (1/3), Chứng khoán DSC đánh giá, chỉ số VN-Index phiên 29/2 đạt 1.252,73 điểm (-0,15% DoD), với động lượng thanh khoản gia tăng, giá trị giao dịch đạt 26.100 tỷ (+15,5% DoD). Thị trường hãm phanh trên vùng giá cao, áp lực cung bung ra sau khi vượt qua vùng cản trung hạn là diễn biến cung/cầu hết sức bình thường. Trạng thái tích lũy đi lên chiếm ưu thế hơn.

Dòng tiền lan tỏa sang nhóm Midcap trong phiên hôm nay. Điểm đáng tiếc nhất là sự luân chuyển dòng tiền thiếu tính đồng thuận (yếu tố sóng ngành); chỉ có đơn lẻ một số mã trong ngành ghi nhận tín hiệu bứt phá như tại nhóm BĐS (NLG, KDH), nhóm Chứng khoán (SSI, FTS),...

Tuy nhiên, đa phần các nhóm cổ phiếu khác đều tích lũy ở trạng thái an toàn. Tổng quan, thị trường lấy lại động lượng tích cực chủ động trong ngắn hạn, xu hướng trong trung hạn vẫn được bảo lưu.

Về chiến lược giao dịch, DSC khuyến nghị nhà đầu tư hành động MUA. Các nhóm cổ phiếu biểu hiện tích lũy, trước đó ghi nhận đà tăng tương đối được xem xét mua mới.

Trong khi đó, với Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), thị trường đang có diễn biến tranh chấp sau 3 phiên tăng điểm và vượt ngưỡng 1.250 điểm. Thanh khoản tăng so với phiên trước, cho thấy nguồn cung chốt lời gia tăng khi thị trường tăng nhanh, tuy nhiên dòng tiền vẫn còn động lực hỗ trợ khi thị trường lùi bước.

Mặc dù thị trường chịu áp lực chốt lời khá lớn nhưng nhìn chung thị trường đang trong giai đoạn kiểm tra lại vùng 1.250 điểm sau khi bứt phá qua vùng này.

Diễn biến giằng co và thăm dò có thể tiếp diễn trong phiên giao dịch tiếp theo nhưng dự kiến thị trường sẽ tiếp tục được hỗ trợ và dần tăng trở lại nhờ tín hiệu tăng vượt cản trước đó. Do vậy, nhà đầu tư cần quan sát diễn biến cung cầu để đánh giá trạng thái thị trường.

Hiện tại, nhà đầu tư nên ưu tiên các cổ phiếu đang có tín hiệu tốt từ vùng hỗ trợ để nắm giữ hoặc mua tích lũy, tuy nhiên cũng nên tận dụng nhịp tăng để chốt lời các cổ phiếu đang có diễn biến thận trọng tại vùng kháng cự.

Còn theo Chứng khoán Tiên Phong (TPS), hành động chốt lời của nhà đầu tư sau chuỗi tăng điểm từ vùng 1.212 điểm của VN-Index là khá áp đảo. Theo đó, trong phiên hôm nay (1/3), khả năng duy trì sức mạnh của thị trường sẽ phụ thuộc vào sự tăng điểm của nhóm cổ phiếu lớn.

TPS vẫn bảo lưu quan điểm khả năng đi lên trong trung hạn của chỉ số VN-Index vẫn khá chắc chắn.

Tuy nhiên, sự giằng co giữa bên mua và bên bán có thể tiếp tục xuất hiện tại vùng 1.250 – 1.260 điểm. Nếu không vượt qua vùng này, khả năng chỉ số sẽ có nhịp điều chỉnh về vùng 1.230 – 1.235 điểm.

Chọn mã cổ phiếu nào?

Phiên giao dịch hôm nay (1/3), Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu NLG của Công ty CP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG).

Theo KBSV, doanh số bán hàng trong quý IV/2023 hồi phục mạnh mẽ với tổng giá trị hợp đồng đạt 2.208 tỷ đồng (tăng 145% so với quý trước và tăng 48% so với cùng kỳ) nhờ đóng góp chủ yếu từ dự án Southgate (1.074 tỷ đồng) và Akari City (908 tỷ đồng).

Lũy kế cả năm 2023, tổng giá trị hợp đồng đạt 3.977 tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2022. Kết quả này cao hơn 25% so với ước tính của KBSV do tiến độ bán hàng tại dự án Southgate và Akari City tốt hơn so với dự báo.

KBSV dự báo doanh số bán hàng năm 2024 đạt 5.214 tỷ đồng (tăng 31% so với năm trước) đến từ các dự án Akari City, Mizuki Park, Southgate và EhomeS Cần Thơ. Năm 2025, kỳ vọng doanh số bán hàng tiếp tục cải thiện đạt 6.783 tỷ đồng (tăng trưởng 30%).

KBSV dự báo lợi nhuận sau thuế của NLG năm 2024 đạt 541 tỷ đồng (tăng trưởng 12%) từ bàn giao dự án Southgate, Izumi City, Mizuki Park và bắt đầu bàn giao dự án Akari City và Cần Thơ. KBSV kỳ vọng NLG sẽ hoàn thiện thủ tục pháp lý để ghi nhận khoản lãi từ thoái vốn 25% dự án Paragon trong năm 2024.

KBSV duy trì đánh giá tích cực đối với cổ phiếu Nam Long nhờ (1) Nền tảng cơ bản vững chắc với cơ cấu tài chính an toàn và (2) Các dự án căn hộ trung cấp/vừa túi tiền vẫn thu hút được người mua có nhu cầu ở thực.

Dựa trên triển vọng kinh doanh và kết quả định giá, KBSV đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NLG với giá mục tiêu 44.500 đồng/CP, cao hơn 16% so với giá đóng cửa ngày 28/02/2024.