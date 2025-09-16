Thái Nguyên công bố chương trình, nội dung trọng tâm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Phát biểu khai mạc buổi họp báo, ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh Thái Nguyên trên chặng đường phát triển mới, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là dấu mốc lịch sử, mở ra giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức.

Quang cảnh buổi họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Hà Thanh

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Đăng Bình, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, dù chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, những bất ổn kinh tế - chính trị toàn cầu, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn (trước hợp nhất) đã nỗ lực đạt nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, GRDP toàn tỉnh năm 2025 đạt khoảng 203.000 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2020; thu ngân sách nhà nước đạt gần 25.000 tỷ đồng, tăng 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ. GRDP bình quân đầu người đạt 119 triệu đồng/năm, gấp 1,5 lần năm 2020. Thái Nguyên tiếp tục nằm trong nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường toàn diện, an ninh chính trị và trật tự xã hội giữ vững ổn định.

Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc buổi họp báo. Ảnh: Hà Thanh

“Những kết quả đạt được đã tạo nền tảng, niềm tin và khí thế mới để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh vững bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24/9/2025 với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy truyền thống đoàn kết, đột phá phát triển nhanh, bản sắc, bền vững; nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030”.

Ông Lưu Ngọc Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Thái Nguyên cung cấp thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Hà Thanh

Đại hội có sự tham dự của 446 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 140.000 Đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ngoài ra, Đại hội còn có khoảng 300 đại biểu khách mời là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu 1; đại diện các tỉnh, thành phố kết nghĩa và các nhân sĩ, trí thức, anh hùng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Đại hội sẽ tập trung vào hai nội dung chính là tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 – 2030; Đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đến giữa tháng 8/2025, 96/96 đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ mới, sớm hơn kế hoạch 13 ngày. Công tác nhân sự, văn kiện, hậu cần, tuyên truyền được triển khai bài bản, khoa học.

Ông Đỗ Xuân Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên thông tin về hoạt động của Trung tâm báo chí phục vụ tác nghiệp tại Đại hội. Ảnh: Hà Thanh

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên cơ bản đã hoàn tất và sẵn sàng tổ chức Đại hội. Văn kiện Đại hội được chuẩn bị công phu, khoa học, trí tuệ, thể hiện quyết tâm chính trị và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn mới.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 được kỳ vọng sẽ thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới cho tỉnh Thái Nguyên, trung tâm công nghiệp, văn hóa, giáo dục của vùng trung du, miền núi phía Bắc.