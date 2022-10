Thanh khoản thị trường tụt dốc, bất động sản công nghiệp vẫn tăng nhiệt

Bất động sản công nghiệp tăng nhiệt, giá thuê tăng cao

Trong lúc thị trường đang "chững" lại vì chính sách thắt chặt tín dụng của các ngân hàng thì vốn đầu tư nước ngoài đổ vào nước ta vẫn liên tục tăng. Theo đó, GDP trong 9 tháng đầu năm tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,73%; lạm phát cơ bản tăng 1,88%.

Thu hút hơn 3,5 tỷ USD, chiếm gần 19% tổng vốn đăng ký, tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm 2021, bất động sản tiếp tục đứng thứ 2 về thu hút vốn FDI trong 9 tháng đầu năm nay. Riêng bất động sản công nghiệp là "điểm sáng" khi giá thuê liên tục tăng. Các khu công nghiệp tại các thành phố lớn như TP.HCM gần như lấp đầy hoàn toàn.

Dư địa phát triển của bất động sản công nghiệp Việt Nam vẫn còn rất lớn. Ảnh: H.T

Tính đến cuối tháng 9/2021, trên phạm vi cả nước có 563 khu công nghiệp nằm trong ưuy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 210,9 ngàn ha, chủ yếu tập trung tại vùng kinh tế trọng điểm. Hệ thống khu công nghiệp Việt Nam đang là điểm đến của hàng ngàn doanh nghiệp từ hầu khắp quốc gia, vùng lãnh thổ.

Theo thống kê, bất động sản công nghiệp có lợi suất đạt 8 - 11%. Trong khi đó, lợi nhuận trung bình của nhà cho thuê chỉ vào khoảng hơn 4%/năm. Con số lợi nhuận đầu tư khu công nghiệp khá ấn tượng. Đó là kết quả trực tiếp từ thành công trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Ông David Jackson, Tổng Giám đốc Colliers Việt Nam, đánh giá dư địa phát triển của bất động sản công nghiệp Việt Nam vẫn còn rất lớn nhờ lợi thế vị trí địa lý, sự ổn định về chính trị, nguồn lao động dồi dào, chi phí hợp lý, nhiều ưu đãi trong thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển công nghiệp.

Đồng thời, tiềm năng tăng giá tương lai là rất hấp dẫn, với mức tăng bình quân khoảng 7 - 10%/năm. Cùng với xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng từ các nước lân cận sang Việt Nam và sự phát triển của thương mại điện tử, nhu cầu phát triển các cơ sở hậu cần (logistics), trung tâm dữ liệu và kho lạnh dự kiến sẽ tăng trong thời gian tới.

Bất động sản công nghiệp được dự báo sẽ tiếp tục "nóng"

Bà Phùng Thị Thanh Loan - Quản lý Cấp cao, Bộ phận Bất động sản Công nghiệp, CBRE Việt Nam chia sẻ: "Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trung bình mỗi năm, 70 - 80% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, tập trung tại khu công nghiệp, khu kinh tế. Cũng theo thống kê của chúng tôi, các ngành công nghiệp điện tử, năng lượng mặt trời và logistics đang dẫn đầu nhu cầu về đất và kho xưởng công nghiệp tại miền Bắc. Điều này cho thấy tiềm năng rất lớn với các nhà đầu tư trong thời gian tới".

Bất động sản công nghiệp là "điểm sáng" khi giá thuê liên tục tăng. Ảnh: H.T

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, chính sách đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, trong đó, nhóm dự án hạ tầng chiếm tỷ trọng lớn sẽ tạo ra nhiều khu kinh tế, du lịch, đô thị... kéo theo đó sẽ là nhu cầu về nhà ở, nghỉ dưỡng. dịch vụ, văn phòng,... đặc biệt là phân khúc bất động sản công nghiệp trong xu thế chuyển dịch các cơ sở công nghiệp của các tập đoàn đa quốc gia của thế giới.



Cũng theo nhận định của Savills Việt Nam, cùng với đà tăng trưởng của nền kinh tế trong năm 2022, thị trường bất động sản công nghiệp đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển. Các khu công nghiệp tại hai đầu cầu kinh tế lớn đạt tỷ lệ lấp đầy cao. Đây cũng là một trong những yếu tố đưa công nghiệp Việt Nam trở thành "bến đỗ" cho vốn đầu tư nước ngoài.

Nghiên cứu mới đây của Savills Việt Nam cũng cho thấy, những tín hiệu tích cực của nền kinh tế cũng là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định mức độ hấp dẫn của nền công nghiệp nước nhà đối với vốn FDI.

Tiềm năng phát triển bất động sản công nghiệp tại Việt Nam còn rất lớn. Ảnh: H.T

Cùng với đó, có những nhân tố khác đang tác động tích cực đến kết quả hoạt động của công nghiệp Việt Nam. Trước hết là chính sách mở cửa biên giới được áp dụng từ sớm đã tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đến và làm việc tại Việt Nam; trong khi đó nước láng giềng Trung Quốc vẫn duy trì chính sách "Zero Covid". Điều này thúc đẩy làn sóng dịch chuyển của doanh nghiệp quốc tế sang các nước trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam.

Không chỉ hưởng lợi từ làn sóng ấy, tiềm năng của Việt Nam còn nằm ở các hiệp định thương mại tự do, điển hình là hiệp định EVFTA đã giúp Việt Nam thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư từ châu Âu. Một yếu tố khác đang góp phần tạo môi trường đầu tư an toàn đến từ sự ổn định của tỷ giá VND/USD so với tỷ giá ở một số nước trong vùng như Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ và Malaysia.

Các chuyên gia dự báo thời gian tới, bất động sản công nghiệp Việt Nam vẫn đang sở hữu vị thế thuận lợi khi dòng vốn FDI nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng cao. Hệ quả, các khu bất động sản công nghiệp vẫn đạt công suất hoạt động cao cùng nhiều dự án mới tiềm năng được triển khai.