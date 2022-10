Thế Giới Di Động bất ngờ dừng mở mới cửa hàng ở tất cả chuỗi

Thế Giới Di Động dừng mở mới cửa hàng

Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) đưa ra nhiều quyết định quan trọng cho mùa kinh doanh cuối năm, trong đó đáng chú ý là tạm dừng mở mới cửa hàng ở tất cả các chuỗi (ngoại trừ một số ít cửa hàng thử nghiệm hoặc các cửa hàng mang lại lợi nhuận ngay) trong quý IV. Thông tin được MWG đưa ra trong bản báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 do tập đoàn vừa công bố.

Thế Giới Di Động (MWG) quyết định tạm dừng mở mới cửa hàng ở tất cả các chuỗi điện thoại, điện máy, bách hóa tổng hợp trong 3 tháng cuối năm 2022. Ảnh: Phúc Minh

Giải thích về quyết định này, MWG cho biết ban lãnh đạo công ty đã nhận định từ sớm các kịch bản của thị trường và các biến động bất lợi đối với ngành nghề đang hoạt động.

Cụ thể, ban lãnh đạo MWG cho rằng lạm phát đã tác động đến sức mua của người tiêu dùng, đặc biệt với các mặt hàng không thiết yếu. Vấn đề mà các doanh nghiệp đang đối mặt như chi phí đầu vào, chi phí tài chính tăng, rủi ro chuỗi cung ứng, rủi ro tỉ giá… cũng đã tác động đến đế chế bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài.

Cùng với việc tạm dừng mở mới cửa hàng ở tất cả các chuỗi, MWG cũng sẽ rà soát và cắt bỏ mọi thứ lãng phí, không hiệu quả; tiếp tục tìm cách thức tối ưu vận hành, tự động hóa để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo kế hoạch, quý IV/2022, MWG sẽ kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho ở tất cả các chuỗi nhằm phục vụ khách hàng trong dịp mua sắm cao điểm cuối năm nhưng không gây ra gánh nặng cho năm tới.

Nói thêm về chiến lược có vẻ hoàn toàn khác so với bước đi từ trước đến nay, MWG cho biết: "Nỗ lực tăng trưởng dương cho cả năm 2022 và trên hết là bao vệ dòng tiền hoạt động". Theo MWG, dòng tiền lành mạnh sẽ giúp tập đoàn trụ vững qua những năm gặp thách thức, giúp công ty có dư địa và sự chủ động để tăng tốc ngay khi điều kiện kinh doanh thuận lợi.

Kết quả kinh doanh kém khả quan

9 tháng đầu năm 2022, MWG ghi nhận hơn 102.800 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái), hoàn thành 73% kế hoạch doanh thu cả năm 2022. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại kém khả quan hơn, khi chỉ đạt 3.483 tỷ đồng, nhích nhẹ 4% so với cùng kỳ và chỉ mới hoàn thành được hơn nửa kế hoạch cả năm.

MWG đang tập trung giải quyết các vấn đề tại Bách Hóa Xanh. Ảnh: P.Minh

Về cơ cấu doanh thu, chuỗi TGDĐ (bao gồm Topzone) và Điện Máy Xanh đóng góp lần lượt là 27.000 và 54.000 tỷ đồng, chiếm 79% doanh số MWG. Bách Hóa Xanh mang về xấp xỉ 20.000 tỷ đồng, tương đương 19,4%. Tổng doanh thu lũy kế của TGDĐ và Điện Máy Xanh tăng 27% so với 9 tháng năm 2021, trong khi doanh số Bách Hóa Xanh giảm 12%.

Trong quý III/2022, doanh thu Bách Hóa Xanh giảm 23% từ mức đỉnh cùng kỳ năm trước nhưng MWG vẫn cho biết đây là quý cao thứ ba trong lịch sử hoạt động của Bách Hóa Xanh.

Cụ thể, với số điểm bán ít hơn (hơn 1.700 cửa hàng), tổng số hóa đơn trong quý này của Bách Hóa Xanh tiệm cận mức cao nhất vào quý II/2021 (cao điểm dịch Covid-19) và tổng sản lượng hàng hóa bán ra đạt hơn 90% so với mức đỉnh vào quý III/2021. Doanh thu bình quân là 1,36 tỷ đồng/cửa hàng trong tháng 9. Dự kiến, doanh thu sẽ đạt 15-16 tỷ đồng/cửa hàng trong mùa cao điểm mua sắm vào tháng 12.

MWG cũng cho biết trong quý III/2022, tập đoàn đã chuyển một phần nguồn tài trợ vốn lưu động từ nợ ngắn hạn sang dài hạn. Các khoản vay dài hạn đến hạn phải trả trong quý IV đã được công ty chuẩn bị sẵn sàng nguồn tiền để trả. Khoản vay dài hạn mới (đáp hạn năm 2025) với lãi suất rất tốt so với thị trường chung đã hoàn tất giải ngân cuối quý III/2022.

Ngoài ra, tập đoàn đã hoàn tất hạch toán những chi phí phát sinh một lần liên quan quá trình tái cấu trúc Bách Hóa Xanh. Do đó, phía MWG cho rằng lợi nhuận ròng quý IV/2022 dự kiến sẽ cải thiện đáng kể so với kết quả quý III/2022. Tuy nhiên, theo giới phân tích, MWG khó có thể hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cho năm nay chủ yếu do mức lỗ lớn của chuỗi bách hóa sau quá trình tái cơ cấu.