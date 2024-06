Thị trường đi xuống, Fiin Ratings nói F88 'đi lên'

Năm 2023, F88 ghi nhận mức lỗ sau thuế hơn 500 tỉ đồng do chính sách trích lập dự phòng thận trọng, dù lợi nhuận hoạt động trước dự phòng tăng mạnh so với 2022. Năm 2023, F88 và một số công ty cho vay tiêu dùng khác được các lực lượng chức năng đến kiểm tra trụ sở làm việc. Việc kiểm tra này diễn ra sau khi xã hội xuất hiện các biến tướng của dịch vụ cầm đồ và cho vay tiêu dùng gây mất an ninh trật tự, gây bức xúc dư luận. Sau đó, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng Việt Nam cần xây dựng khuôn khổ pháp lý chặt chẽ hơn để đảm bảo cho các hoạt động cho vay này minh bạch, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân (những người chưa đủ điều kiện để vay được từ ngân hàng) và không để xảy ra các hệ lụy trong xã hội.