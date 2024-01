Thịt heo, củ kiệu ở chợ đầu mối giảm giá trước Tết 3 tuần

Chị Tạ Thị Nga thở phào khi mua chục ký củ kiệu tươi tại chợ Cầu (quận Gò Vấp) về chuẩn bị cho Tết, với giá giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo chị Nga, năm nay, rảo ở một số chợ truyền thống tại TP.HCM như Thạch Đà, Phạm Văn Bạch hay chợ Cầu (quận Gò Vấp) chị thấy giá củ kiệu dao động từ 50.000-60.000 đồng/kg tùy kích cỡ, giảm 20- 30% so với năm ngoái.

Giá củ kiệu giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: NVCC

Một tiểu thương tại chợ Phạm Văn Bạch cho biết nguồn kiệu nhập về chủ yếu ở Đồng Tháp với giá 45.000-50.000 đồng/kg. Có một số ít nhập kiệu Huế thì giá cao hơn, trên dưới 65.000 đồng/kg.

Dù giá giảm nhưng theo các tiểu thương, sức mua năm nay yếu hơn.

Đại diện Ban quản lý chợ đầu mối Thủ Đức cũng xác nhận năm nay giá kiệu có xu hướng giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, kiệu lá Đồng Tháp có giá 20.000 đồng/kg, kiệu Huế 50.000 đồng/kg, kiệu Nha Trang 25.000 đồng/kg, kiệu Vũng Tàu 65.000 đồng/kg...

Từ cuối tháng 11 đến nay, lượng kiệu nhập về chợ hơn 1.300 tấn.

Còn tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, không chỉ củ kiệu, nhiều mặt hàng nông sản khác cũng có giá bán thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong báo cáo Kế hoạch Tết của Ban quản lý chợ, củ kiệu giá bán dao động từ 50.000-60.000 đồng/kg (hàng loại 1), giá giảm 7,7% so với cùng kỳ năm trước.

Với ngành hàng thịt heo, theo ông Lê Văn Tiển, Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn, các thương lái, thương nhân dự cho biết heo thu mua từ các trang trại đảm bảo đủ cung cấp cho thị trường Tết. Giá heo hơi loại 1 khoảng 56.000 đồng/kg, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước (72.000 đồng/kg).

Giá heo hơi loại 1 tại chợ đầu mối Hóc Môn hiện khoảng 56.000 đồng/kg, giảm 22% so với năm trước. Ảnh: Minh Tâm

Theo đại diện chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, nguồn hàng nhập chợ tháng cận Tết Giáp Thìn (trong 30 ngày trước Tết) dự kiến khoảng 75.000 tấn, tăng khoảng 8% so với bình quân của năm 2023. Riêng ngày 25-30 tháng Chạp, lượng hàng tăng khoảng 10% so với thực hiện ngày bình thường, ngày cao nhất đạt khoảng 3.500 tấn - tăng 50% so với ngày bình thường.