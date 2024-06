Thủ tướng chỉ đạo nâng cao quản lý thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số

Công điện số 56/CĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ngày 6/6/2024 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan để thực hiện những công việc sau:

Rà soát và hoàn thiện các văn bản pháp lý để đưa ra những đổi mới và hoàn thiện trong quản lý thương mại điện tử. Đồng thời, Bộ Công thương phối hợp với Bộ Tài chính trong việc phát hiện và xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân không kê khai nộp thuế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo các ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đơn giản hóa thủ tục hành chính và làm cho quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của người sử dụng trong thương mại điện tử dễ tiến hành hơn. Ngoài ra, tìm cách để rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu và tăng cường các giải pháp để thu thuế ổn định và chống thất thu thuế để chống lại các hoạt động vi phạm pháp luật trong thương mại điện tử.

Đối với các hoạt động livestream bán hàng cần tăng cường công tác thanh kiểm tra và khi phát hiện các trường hợp vi phạm thì chuyển cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác thanh kiểm tra các hoạt động livestream bán hàng. Ảnh: Hồng Phúc

Bộ trưởng Bộ Công an sẽ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu của địa phương để xác thực và định danh cá nhân và tổ chức một cách điện tử. Họ cũng sẽ nghiên cứu cách để sử dụng hiệu quả Hệ thống định danh và xác thực điện tử trong chiến lược quản lý nhà nước và thương mại điện tử. Ngoài ra, họ sẽ chỉ đạo tăng cường an toàn kinh tế và trật tự an ninh trong thương mại và giao dịch điện tử

Để phòng chống các hành vi gian lận trốn thuế, Bộ Công an phải yêu cầu các cơ quan liên quan nhanh chóng cập nhật và đồng bộ dữ liệu về cư dân, như mã định danh, xác thực cá nhân, các tổ chức hoạt động thương mại điện tử để nghiên cứu xây dựng khai thác hiệu quả Hệ thống định danh và xác thực điện tử nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trực tuyến trong từng lĩnh vực.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo tăng cường kiểm tra và giám sát giao dịch thanh toán điện tử trong hoạt động ngân hàng và nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng để hỗ trợ giao dịch thương mại điện tử. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng sẽ hướng dẫn các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cung cấp thông tin của những nhà cung cấp nước ngoài và các cá nhân có thu nhập từ các nền tảng xuyên biên giới

Đối với các cá nhân, tổ chức kinh doanh có thu nhập xuyên biên giới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các ngân hàng tăng cường kiểm tra giám sát các giao dịch thanh toán điện tử trong ngân hàng và liên ngân hàng để hỗ trợ công tác quản lý thuế đối với hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong thương mại điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường các biện pháp bảo vệ chủ quyền của quốc gia trên không gian mạng và đấu tranh chống tội phạm công nghệ cao. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng phối hợp các bộ và cơ quan liên quan để phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trong hoạt động thương mại điện tử. Các lãnh đạo của các bộ và các cơ quan liên quan khác cũng sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt và đồng bộ để hoàn thành nhiệm vụ của Quyết định 645/QĐ-TTg về Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Ngoài ra, các bộ, cơ quan liên quan khác sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp được quy định trong Quyết định 645/QĐ-TTg năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025.