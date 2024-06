TikTok 'đối đầu' với Chính phủ Mỹ về pháp lý

22/06/2024 9:11 AM (GMT+7)

Luật sư của một nhóm người dùng TikTok hôm qua (ngày 20/6 theo giờ Mỹ) đã nộp đơn kiện quyết định cấm TikTok tại Mỹ, theo hãng tin Reuters.

Họ lập luận rằng lệnh cấm vi phạm quyền tự do ngôn luận của Mỹ, đồng thời TikTok không gây rủi ro an ninh quốc gia tức thời, khi chính phủ vẫn cho phép hoạt động trong giai đoạn bầu cử tổng thống. Nhà Trắng cho biết họ muốn chấm dứt quyền sở hữu của Trung Quốc trên cơ sở an ninh quốc gia, nhưng không muốn cấm TikTok.

Văn phòng của TikTok tại bang California, Mỹ. Ảnh chụp màn hình từ Reuters

Tháng 4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký đạo luật yêu cầu ByteDance phải thoái vốn khỏi TikTok tại Mỹ trước ngày 19/1/2025. Đáp lại, ByteDance nói yêu cầu thoái vốn không khả thi về mặt kỹ thuật, thương mại và pháp lý; cho biết thêm chính phủ Mỹ đã từ chối tham gia bất kỳ đàm phán dàn xếp nào sau năm 2022.



Bộ Tư pháp Mỹ đang chuẩn bị thay mặt Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) kiện mạng xã hội TikTok của ByteDance trong năm nay, theo hãng tin Bloomberg.

Bộ này sẽ không theo đuổi cáo buộc TikTok đã lừa dối người tiêu dùng Mỹ về vấn đề bảo mật dữ liệu trong vụ kiện sắp tới. Cáo buộc này cho rằng TikTok không cho người tiêu dùng Mỹ biết chuyện nhân viên của ByteDance tại Trung Quốc có quyền truy cập vào thông tin cá nhân và tài chính của họ.

Thay vào đó, vụ kiện bảo vệ người tiêu dùng nói trên sẽ tập trung vào cáo buộc TikTok vi phạm Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em; luật này cấm thu thập dữ liệu về người dưới 13 tuổi.

Tòa phúc thẩm Mỹ sẽ tổ chức tranh luận về các vụ kiện do TikTok và ByteDance cùng với người dùng TikTok đệ trình vào ngày 16/9. Tương lai của TikTok tại Mỹ có thể phụ thuộc vào kết quả của vụ kiện này.

Năm 2020, nỗ lực cấm TikTok và WeChat thuộc sở hữu Trung Quốc của Tổng thống tại nhiệm khi đó là ông Donald Trump đã bị tòa án chặn lại.

Hiện nay, ByteDance và TikTok lập luận trong đơn trình lên tòa rằng đạo luật do Tổng thống Biden ký hoàn toàn trái ngược với truyền thống ủng hộ môi trường Internet mở của nước Mỹ, cũng như đặt ra một tiền lệ nguy hiểm.

Hơn nữa, ByteDance nói TikTok là đối tượng bị trừng phạt một cách không công bằng và luật đã bỏ qua nhiều ứng dụng đang hoạt động khá mạnh ở Trung Quốc và thu thập lượng lớn dữ liệu người dùng Mỹ, cũng như nhiều công ty Mỹ phát triển phần mềm và tuyển dụng kỹ sư ở Trung Quốc.



Theo ByteDance, các cuộc đàm phán kéo dài giữa họ và Chính phủ Mỹ đã đột ngột kết thúc vào tháng 8/2022. Công ty cũng đã công bố phiên bản đã được biên tập lại của dự thảo thỏa thuận an ninh quốc gia dài hơn 100 trang để bảo vệ dữ liệu người dùng TikTok của Mỹ, cho biết họ đã chi hơn 2 tỷ USD cho nỗ lực này.