Tín dụng chính sách xã hội “trụ đỡ” giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ

Xung quanh vấn đề này, phóng viên Dân Việt đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Tĩnh – Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Phú Thọ.

Ông Nguyễn Thanh Tĩnh – Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ.

Luôn giữ “mạch chảy” tín dụng chính sách

Xin ông cho biết, hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại địa bàn tỉnh Phú Thọ được triển khai như thế nào sau sáp nhập địa giới, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp?

Kể từ ngày 1/7/2025, tỉnh Phú Thọ chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp với 148 xã, phường. Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, các chương trình tín dụng chính sách được triển khai kịp thời, không bị gián đoạn, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân.

Hoạt động tại các Phòng giao dịch tiếp tục diễn ra bình thường với đầy đủ chức năng, nghiệp vụ, đảm bảo quyền lợi cho người vay vốn không bị ảnh hưởng, luôn chuyển tải thông tin và nguồn vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng thông qua hệ thống trên 400 điểm giao dịch và hơn 8.200 Tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở.

Phòng giao dịch NHCSXH Yên Lập làm thủ tục, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn phục hồi sản xuất.

“Đòn bẩy” giúp hàng chục nghìn hộ dân thoát nghèo bền vững

Ông có thể nói rõ hơn về nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành trụ đỡ giúp người dân ổn định sinh kế, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở tỉnh Phú Thọ như thế nào?

Chúng tôi đang triển khai 20 chương trình tín dụng chính sách: cho vay vốn hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; giải quyết việc làm, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay học sinh - sinh viên, xuất khẩu lao động; phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi… Việc cho vay được thực hiện trực tiếp và thông qua ủy thác với các tổ chức chính trị - xã hội.

Trong giai đoạn 2021-2025, bình quân mỗi năm có khoảng 88.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác ở 100% xã, phường tỉnh Phú Thọ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Hiện tổng dư nợ 20 chương trình tín dụng do NHCSXH tỉnh Phú Thọ thực hiện đạt hơn 18.000 tỷ đồng với gần 300.000 khách hàng vay.

Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành trợ lực giúp người dân nghèo ở Phú Thọ ổn định sinh kế, từng bước vươn lên phát triển kinh tế.

Qua công tác kiểm tra, đánh giá, các chương trình tín dụng triển khai không chỉ là một công cụ tài chính hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, mà còn là minh chứng sống động của mối gắn kết sâu sắc giữa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước với lòng dân.

Đó chính là cây cầu vững chắc, nối liền những ý tưởng lớn của Đảng với cuộc sống hàng ngày của người dân, đưa chính sách vào đời sống và tạo nên những biến chuyển tích cực ở cả góc độ xã hội lẫn kinh tế.

Cụ thể, thông qua hoạt động tín dụng chính sách, đã góp phần giúp cho chương trình xây dựng nông thôn mới Phú Thọ triển khai hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh đã có 84/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 63,2% số xã); 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (chiếm 3,6% số xã đạt chuẩn NTM); 525 khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Nhờ tiếp cận được nguồn vốn vay học sinh sinh viên, hộ chị Nguyễn Thị Nghĩa (áo đỏ), ở xã Đà Bắc (tỉnh Phú Thọ) yên tâm nuôi các con học tập.

Đặc biệt, hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ hơn 20.800 lượt hộ dân vượt qua ngưỡng nghèo, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh từ 5,31% (năm 2022) xuống còn 3,2% (năm 2024). Mức giảm trung bình đạt 0,52% mỗi năm – con số thể hiện nỗ lực lớn và hiệu quả rõ rệt trong công tác giảm nghèo bền vững.

Khơi thông các nguồn lực để phát triển bứt phá, toàn diện trong kỷ nguyên mới

Xin ông cho biết khó khăn trong hoạt động tín dụng chính sách hiện nay và giải pháp để nguồn vốn đi vào cuộc sống tốt hơn, làm thay đổi diện mạo Phú Thọ ngày càng thêm mới, giàu đẹp, văn minh?

Bên cạnh kết quả tích cực, tín dụng chính sách xã hội vẫn còn một số điểm nghẽn cần tháo gỡ. Trước hết là tỷ lệ nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương còn thấp, chỉ đạt khoảng 10% tổng nguồn vốn, trong khi mức trung bình cả nước là 14,94%, và chưa đạt mục tiêu 15% theo yêu cầu từ Trung ương.

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Tân Sơn trao đổi thông tin với các tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Ngoài ra, nhu cầu vay vốn tại địa phương ngày càng tăng, nhất là ở các chương trình tạo việc làm, nhà ở xã hội, nước sạch nông thôn…; nhóm đối tượng vay đặc thù cũng tăng cao (như thanh niên xuất ngũ, người bị thu hồi đất, người trung niên...). Tuy nhiên, nguồn vốn phân bổ từ Trung ương còn hạn chế, chưa theo kịp nhu cầu thực tế.

Ở các xã vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí còn thấp và thói quen sản xuất lạc hậu khiến hiệu quả sử dụng vốn chưa cao. Quá trình chuyển đổi số vẫn còn chậm, tiềm lực công nghệ chưa mạnh, ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ.

Một số địa phương còn lỏng lẻo trong công tác phối hợp, giám sát, xác nhận đối tượng vay; chất lượng hoạt động của một số tổ tiết kiệm và vay vốn chưa đồng đều, tình trạng nợ tồn, lãi chậm trả vẫn xảy ra....

Trước thách thức đó và bối cảnh hiện nay yêu cầu NHCSXH tỉnh Phú Thọ phải có các giải pháp trọng tâm để tạo đột phá trong hoạt động tín dụng chính sách, hoạt động uỷ thác...

Trong đó giải pháp quan trọng nhất là hệ thống NHCSXH tỉnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, áp dụng mạnh mẽ chuyển đổi số vào hoạt động.

Tín dụng chính sách đã góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội gắn với chính sách an sinh tại tỉnh Phú Thọ.

Đơn vị cũng sẽ báo cáo, tham mưu UBND tỉnh cân đối, ưu tiên bố trí thêm nguồn ngân sách địa phương để ủy thác sang NHCSXH, góp phần bổ sung kịp thời nguồn vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, phát triển các sản phẩm tín dụng hiện đại, tiện ích, phù hợp với điều kiện của người dân nông thôn, vùng khó khăn.

Mặt khác, chúng tôi sẽ đẩy mạnh phối hợp với chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị – xã hội trong việc lập hồ sơ, xác nhận vay vốn, bảo đảm nhanh chóng, đúng đối tượng.

Nâng cao năng lực quản lý, giám sát tín dụng chính sách thông qua tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin; đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người vay về mục đích, lợi ích, quyền và trách nhiệm khi sử dụng vốn...

Nhìn lại hành trình tín dụng chính sách tại Phú Thọ, không chỉ là những con số ấn tượng mà còn là câu chuyện về nghị lực vượt khó, sự vươn lên của người dân. Tín dụng chính sách đã góp phần nâng đỡ hàng chục nghìn hộ nghèo, nhóm yếu thế xây dựng sinh kế bền vững, cải thiện chất lượng sống.

Nhiều hợp tác xã, mô hình nông nghiệp xanh đã và đang phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào nền kinh tế địa phương.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, tín dụng chính sách sẽ tiếp tục là một “trụ đỡ” vững chắc, giúp Phú Thọ phát triển toàn diện, bứt phá, hướng tới một tương lai giàu đẹp, văn minh, người dân được hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn ông!