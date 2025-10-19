Tin hot thị trường 19/10: Loạt siêu thị giảm giá sâu tới 50% đón 20/10

Tin hot thị trường 19/10: Triển khai Bộ tiêu chí “Vì người tiêu dùng”

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa triển khai Bộ tiêu chí “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng” áp dụng cho các nhà bán lẻ hàng thiết yếu, thực phẩm, điện máy, điện tử, đồ gia dụng… Điểm nhấn là yêu cầu công khai thông tin khi hàng hóa có khuyết tật và xây dựng quy trình thu hồi minh bạch.

Theo cơ quan này, hàng khuyết tật là hàng không bảo đảm an toàn, có thể gây thiệt hại sức khỏe, tính mạng hoặc tài sản, kể cả sản phẩm sản xuất đúng tiêu chuẩn nhưng lỗi chưa phát hiện. Các dạng khuyết tật gồm lỗi thiết kế; lỗi phát sinh trong sản xuất, chế biến, vận chuyển, lưu giữ; hoặc sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ nhưng thiếu cảnh báo/hướng dẫn (Khoản 3, Điều 3 Luật BVQLNTD 2010).

Bộ tiêu chí coi trách nhiệm thu hồi là then chốt: doanh nghiệp cần chính sách và quy trình thu hồi bằng văn bản; khi phát hiện khuyết tật phải công khai thông tin thu hồi tối thiểu 5 số báo liên tiếp hoặc phát sóng 5 ngày liên tiếp trên đài tại địa phương lưu thông hàng hóa.

Cùng với đó, Nghị định 55/2024/NĐ-CP quy định trong 24 giờ kể từ khi phát hiện hoặc nhận yêu cầu của cơ quan quản lý, doanh nghiệp phải ngừng ngay cung cấp sản phẩm khuyết tật. Những quy định này được kỳ vọng nâng chuẩn minh bạch và củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Tin hot thị trường 19/10: Đề xuất rút ngắn thời gian xem xét cấp Giấy phép xuất, nhập khẩu vàng

Ủy ban Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa nhận được nhiều kiến nghị về dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 232 trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động mạnh, làm gia tăng rủi ro cho doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo tổng hợp ý kiến, các đơn vị lớn như VietinBank, SJC và Vietcombank đề xuất rút ngắn thời gian xem xét cấp Giấy phép xuất, nhập khẩu vàng cho mỗi giao dịch từ tối đa 5 ngày làm việc xuống 1–2 ngày. Lý do là để phù hợp thông lệ quốc tế về thời gian giao nhận vàng vật chất, đồng thời giảm thiểu rủi ro biến động giá khiến doanh nghiệp, ngân hàng có thể bỏ lỡ “cửa sổ” giao dịch hoặc chịu thua lỗ khi thị trường đảo chiều. Tuy vậy, NHNN không tiếp thu đề xuất này. Trong văn bản giải trình, cơ quan quản lý khẳng định dự thảo quy định thời gian xử lý tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ nhằm bảo đảm quy trình nội bộ. Quyết định cho thấy NHNN ưu tiên tính chặt chẽ thủ tục; đồng nghĩa doanh nghiệp vàng phải chấp nhận độ trễ cố định và chủ động xây dựng phương án phòng ngừa rủi ro giá trong thời gian chờ giấy phép.

Tin hot thị trường 19/10: Siêu thị đồng loạt giảm giá sâu tới 50% đón 20/10

Các hệ thống siêu thị tại Hà Nội đồng loạt tung khuyến mại đón Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, phối hợp nhiều nhãn hàng giảm sâu và tặng quà tri ân. Lotte Mart triển khai chương trình “Gửi lời yêu thương” đến 21/10, giảm đến 50% cho nhiều mặt hàng như nho mẫu đơn Hàn Quốc, chậu hoa hồng, bộ quà tặng Enchanteur…

Khách hàng thành viên có hóa đơn từ 500.000 đồng được mua 1 sản phẩm “giá cực sốc” (dầu ăn Tường An 2L còn 69.900 đồng/chai; bộ 2 kem đánh răng Colgate còn 35.900 đồng/lô…) và loạt “Siêu coupon – Siêu rẻ” với ruột gối, dầu gội Clear Men, nước cam Twister, bộ chảo chống dính giảm 29–50%.

Winmart tặng hoa hồng cho khách nữ ngày 20/10 và giảm giá qua chương trình “Đẹp hiện đại tự tin mỗi ngày”: sữa rửa mặt đến 36%, dầu ăn 38%, quýt Úc 17%, sữa tươi 21%, bánh ngọt 20–30%; “Hội viên WiN” được ưu đãi thêm 20% cho MEATDeli và WinEco.

Co.op Mart chạy “Tháng của nàng – tặng ngàn ưu đãi” đến 29/10, giảm đến 50% nhóm hóa mỹ phẩm, thời trang; hóa đơn trên 299.000 đồng được mua nước rửa tay Fruiser 500ml giá 5.000 đồng; trái cây, rau củ giảm 10–20%. Hệ thống còn phối hợp các thương hiệu tổ chức workshop, quà tặng kèm đến hết tháng 10.