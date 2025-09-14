Tin hot thị trường ngày 14/9: Biến axit axetic pha với nước giếng thành giấm ăn

Tin hot thị trường ngày 14/9: Đà Nẵng triệt phá lò sản xuất giấm giả quy mô lớn

Xưởng sản xuất giấm giả (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Kiều Văn Thanh (SN 1980, trú phường An Khê) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”. Vợ của Thanh, bà Bùi Song Hậu (SN 1983), cũng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, cơ sở của vợ chồng Thanh tại K55 Hòa An 25 mỗi ngày cung cấp hơn 1.000 lít giấm ra thị trường. Tuy nhiên, thay vì sản xuất giấm bằng phương pháp lên men tự nhiên từ gạo lứt, họ dùng 2 lít axit axetic công nghiệp pha với 100 lít nước giếng khoan để tạo giấm giả.

Khám xét tại xưởng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2.000 chai giấm thành phẩm (tương đương 2.000 lít) và khoảng 600 lít axit axetic nguyên chất. Nếu không kịp thời ngăn chặn, số nguyên liệu này có thể sản xuất tới 30.000 lít giấm giả, gây nguy hại lớn cho người tiêu dùng.

Công an Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý triệt để đường dây này. Trước đó, ngày 11/9, lực lượng chức năng cũng triệt phá một cơ sở sản xuất yến sào giả, thu giữ gần 38.000 chai thành phẩm.

Tin hot thị trường ngày 14/9: Trung Quốc áp thuế sốc lên thịt lợn EU

Bộ Thương mại Trung Quốc vừa thông báo áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với thịt lợn và sản phẩm từ lợn nhập khẩu từ EU, với mức cao nhất lên tới 62,4%. Các doanh nghiệp hợp tác điều tra phải chịu thuế 15,6–32,7%, trong khi những đơn vị khác gánh mức 62,4%. Biện pháp này áp dụng dưới hình thức ký quỹ lớn, song chưa rõ có được hoàn trả hay không.

Trung Quốc hiện chiếm 25% tổng xuất khẩu thịt lợn EU, từng đạt kỷ lục hơn 8 tỷ USD năm 2020. Xuất khẩu mới hồi phục 4% trong nửa đầu năm 2025, nhưng nay đối diện nguy cơ chững lại, với hơn 2 tỷ USD giá trị xuất khẩu bị đe dọa. Tây Ban Nha, Hà Lan, Đan Mạch và Pháp là những nước chịu ảnh hưởng nặng nhất, trong đó Tây Ban Nha chiếm gần một nửa lượng xuất khẩu sang Trung Quốc.

Theo giới chuyên gia, cú sốc thuế quan có thể khiến giá thịt lợn tại EU giảm sâu do dư cung, gây thua lỗ cho nông dân và sức ép cắt giảm công suất tại các doanh nghiệp chế biến. Trong khi EU nỗ lực hợp tác với Trung Quốc để giảm tác động, nguy cơ thị phần rơi vào tay Brazil vẫn hiện hữu, làm gia tăng vòng xoáy căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Brussels.

Tin hot thị trường ngày 14/9: Bộ Tài chính đề xuất quy định mới về thu tiền khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

Bộ Tài chính vừa xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc trong việc tính tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích từ đất nông nghiệp, vườn, ao sang đất ở.

Theo dự thảo, đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương, mức thu tối thiểu là 30% tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Với diện tích vượt hạn mức, mức thu tối thiểu là 50% nhưng không quá 500 m². Nếu vượt trên 500 m², mức thu sẽ là 100%. Các quy định này chỉ áp dụng một lần cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; lần chuyển mục đích sau sẽ tính theo Nghị định của Chính phủ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Mức thu cụ thể sẽ do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định. Hạn mức giao đất được tính tại thời điểm quyết định chuyển mục đích, đảm bảo nguyên tắc mỗi hộ hoặc cá nhân chỉ được xác định hạn mức một lần, kể cả khi tách hộ.

Động thái này được kỳ vọng giúp tháo gỡ khó khăn, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng trong quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở, vốn là nhu cầu lớn tại nhiều địa phương.