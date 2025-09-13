Tin hot thị trường ngày 13/9: Tạo ra sợi yến giả, bán hàng chục nghìn lọ ra thị trường

Tin hot thị trường ngày 13/9: Siết điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng

Ngày 11/9/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 245/2025/NĐ-CP, sửa đổi Nghị định 155/2020/NĐ-CP, nhằm siết chặt điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng, đặc biệt là về xếp hạng tín nhiệm và tỷ lệ nợ.

Theo quy định mới, các tổ chức phát hành (trừ trường hợp đặc biệt được bảo lãnh) phải có xếp hạng tín nhiệm độc lập. Đồng thời, tổng nợ phải trả (gồm cả giá trị trái phiếu dự kiến phát hành) không vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu, trừ các doanh nghiệp đặc thù như ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản...

Nghị định cũng yêu cầu có đại diện người sở hữu trái phiếu, giới hạn giá trị phát hành từng đợt không vượt vốn chủ sở hữu, và không được thay đổi mục đích phát hành nếu dùng để cơ cấu nợ.

Riêng với tổ chức tài chính quốc tế, trái phiếu phải có kỳ hạn tối thiểu 5 năm và tiền huy động phải dùng đầu tư tại Việt Nam. Quy định có hiệu lực từ ngày ký (11/9/2025).

Tin hot thị trường ngày 13/9: Triệt phá đường dây sản xuất yến giả, thu giữ gần 38.000 lọ

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán yến giả tinh vi, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Trường (36 tuổi, Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Châu (38 tuổi, Đà Nẵng) để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo điều tra, từ năm 2023, Trường lập nhiều công ty tại Đà Nẵng, trực tiếp điều hành xưởng sản xuất đặt tại phường Điện Bàn Đông. Tại đây, Trường cùng Châu nghiên cứu, tạo ra sợi yến giả, chiết vào lọ, dán nhãn, đóng gói và phân phối tới nhiều tỉnh thành, đánh lừa người tiêu dùng.

Khám xét khẩn cấp, công an thu giữ gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm của 15 loại khác nhau. Kết quả giám định cho thấy 5 loại không chứa acid sialic, 10 loại còn lại chỉ đạt 1% hàm lượng so với tiêu chuẩn. Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tin hot thị trường ngày 13/9: Hàng tấn xúc xích, lạp xưởng xương bò không rõ nguồn gốc sắp tràn ra thị trường

Trong quá trình kiểm tra địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14 đã phát hiện cơ sở kinh doanh thực phẩm tại ngõ 61, phường Yên Hòa do Phạm Thị Hoa (SN 1988, trú tại Trung Hòa) làm chủ, đang bày bán gần 9.400 sản phẩm xúc xích, lạp xưởng (tương đương gần 1 tấn). Toàn bộ số hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ, không nhãn phụ tiếng Việt và giấy kiểm định an toàn thực phẩm. Chủ cơ sở khai mua hàng trôi nổi, sau đó phân phối chủ yếu cho quán ăn vỉa hè và khu vực cổng trường học.

Cùng thời điểm, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp Công an xã Vĩnh Thanh kiểm tra một cơ sở tại thôn Cổ Điển, phát hiện 3,5 tấn xương bò không rõ nguồn gốc. Hiện toàn bộ hàng hóa vi phạm đã bị tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.