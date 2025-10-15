Tin hot thị trường ngày 15/10: WHO cảnh báo 3 siro ho Ấn Độ nhiễm độc DEG, liên quan chết trẻ em

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 13/10 phát cảnh báo về ba siro ho sản xuất tại Ấn Độ gồm Coldrif (Sresan Pharmaceutical), Respifresh TR (Rednex Pharmaceuticals) và ReLife (Shape Pharma), khuyến nghị các nước khẩn trương kiểm tra và báo cáo nếu phát hiện.

Theo WHO và Cơ quan Kiểm soát Tiêu chuẩn Dược phẩm Trung ương Ấn Độ (CDSCO), các sản phẩm này nghi nhiễm diethylene glycol (DEG) với hàm lượng cao gấp gần 500 lần mức cho phép, chất dung môi công nghiệp có độc tính cao, có thể gây tổn thương thận cấp, co giật và tử vong.

Vụ việc được cho là liên quan cái chết ít nhất 19 trẻ dưới 5 tuổi tại thành phố Chhindwara, bang Madhya Pradesh; các nạn nhân đều uống siro Coldrif. Chủ hãng Sresan, ông S. Ranganathan, đã bị bắt; nhà chức trách Ấn Độ khuyến cáo không sử dụng thêm Respifresh và ReLife.

CDSCO khẳng định không có lô hàng nào trong số này được xuất khẩu; FDA Mỹ cũng xác nhận chưa tiếp nhận. Tại Việt Nam, Bộ Y tế chưa phát cảnh báo và ba sản phẩm trên chưa được cấp phép lưu hành. Trước đó năm 2023, siro ho Ấn Độ từng bị nghi liên quan các ca tử vong ở Gambia và Uzbekistan.

Tin hot thị trường ngày 15/10: Hơn 5.000 căn hộ, biệt thự đủ điều kiện bán “nhà trên giấy” tại Đà Nẵng

Ngày 11/10, Sở Xây dựng Đà Nẵng công bố danh sách 10 dự án nhà ở thương mại được thông báo đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai (tính từ 1/8/2024 đến nay), với tổng hơn 5.000 sản phẩm gồm căn hộ chung cư, biệt thự và nhà liền kề. Cụ thể, phường Hải Vân có 2 dự án quy mô 695 căn (689 biệt thự, 6 liền kề);

Liên Chiểu có 1 dự án 167 căn; Ngũ Hành Sơn có 18 biệt thự và 837 căn chung cư; An Hải có 1.116 căn hộ; dọc sông Hàn thuộc Sơn Trà có 34 biệt thự và một tổ hợp 941 căn hộ; Hòa Cường có khu chung cư cao tầng, văn phòng thương mại và nhà ở với 1.112 căn; khu đô thị tại phường Hội An Đông được phép mở bán 340 căn liền kề, song lập, biệt thự.

Cơ quan quản lý lưu ý chủ đầu tư phải giải chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản trước khi ký hợp đồng. Tiến độ thanh toán lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng; tổng thanh toán không quá 70% khi chưa bàn giao nhà và không quá 95% khi chưa được cấp sổ; tiền đặt cọc tối đa 5% giá bán nhằm bảo vệ người mua và đảm bảo minh bạch thị trường.

Tin hot thị trường ngày 15/10: Bộ Y tế ra cảnh báo một loạt dầu ăn giả đang bán trên thị trường

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo khẩn liên quan việc phát hiện hàng loạt sản phẩm dầu thực vật kém chất lượng, hàng giả đang được lưu hành trên thị trường.

Theo đó, căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ và văn bản số 4925/CV-CSKT ngày 24/9/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, xác minh thông tin về một doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm trong sản xuất, kinh doanh dầu ăn.

Kết quả kiểm tra tại Công ty TNHH Thực phẩm GF Việt Nam (địa chỉ thôn Yên Phú, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên) cho thấy đơn vị này sản xuất và kinh doanh nhiều loại dầu thực vật kém chất lượng, gồm:

Dầu thực vật CHICA; Dầu đậu nành CHICA; Dầu thực vật TAMIN GOLD; Dầu thực vật GOLDMAX; Dầu thực vật TỐT; Dầu thực vật MEGAFOOD

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), kết quả giám định khẳng định các sản phẩm trên là hàng giả, hàng kém chất lượng và đã được phân phối đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, gây lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.