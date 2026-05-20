Tin hot thị trường ngày 20/5: Từ 1/6, cây xăng không bán E10 sẽ bị xử lý nghiêm

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Bộ Công Thương vừa yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát việc triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc, đồng thời khẳng định từ ngày 1/6/2026, các doanh nghiệp và cửa hàng xăng dầu không thực hiện đúng lộ trình chuyển đổi sẽ bị xử lý theo quy định.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải hoàn tất chuyển đổi hạ tầng như bồn bể, trụ bơm và triển khai kinh doanh xăng E10 đúng thời hạn, tránh tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung. Sau ngày 1/6, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi bán sai chủng loại xăng, găm hàng, tự ý ngừng bán, tăng giá bất hợp lý hoặc ghi nhãn mập mờ tại vòi bơm.

Trước thời điểm áp dụng đại trà, nhiều doanh nghiệp lớn đã triển khai sớm việc chuyển đổi. PVOIL dừng bán xăng khoáng RON95 từ ngày 15/5 để chuyển sang bán E10 trên toàn hệ thống, trong khi Petrolimex và MIPECORP cũng bắt đầu chuyển đổi từ ngày 20/5.

Theo quy định hiện hành, hành vi không thực hiện lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học có thể bị phạt từ 60-80 triệu đồng.

Tin hot thị trường ngày 20/5: Triệt phá đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia, giao dịch khoảng 300 tỷ đồng

Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây buôn lậu vàng 9999 từ Campuchia về Việt Nam với thủ đoạn tinh vi, khởi tố và bắt tạm giam hai bị can gồm Vũ Thị Ngọc Anh (trú Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (trú TP.HCM) để điều tra về hành vi “Buôn lậu”.

Theo cơ quan điều tra, ngày 20/4, lực lượng chức năng phát hiện Vũ Thị Ngọc Anh mang hơn 2,2kg vàng 9999 trị giá khoảng 9,7 tỷ đồng tại sân bay Tân Sơn Nhất khi làm thủ tục đi Phú Quốc. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã mua vàng từ Campuchia rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam nhằm hưởng chênh lệch giá.

Nhóm này sử dụng ứng dụng WhatsApp để liên lạc, góp vốn, điều phối hoạt động; đổi tiền Việt sang USD rồi mang qua Campuchia mua vàng dưới dạng trang sức như vòng tay, dây chuyền. Khi nhập cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài, vàng được chia nhỏ, đeo trên người để qua mặt lực lượng chức năng. Sau khi về TP.HCM, số vàng được nung, đúc lại thành khối lớn nhằm che giấu nguồn gốc trước khi tiêu thụ.

Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2026 đến nay, đường dây này đã thực hiện khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng, tổng giá trị giao dịch khoảng 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Tin hot thị trường ngày 20/5: Buộc tiêu hủy nhiều lô thuốc bảo quản sai quy định

Các lô thuốc Efferalgan 500 mg của Công ty TNHH Dược phẩm Tấn Huỳnh Phát bị buộc tiêu hủy vì bảo quản sai cách.

Sở Y tế TP.HCM vừa công bố quyết định xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm Tấn Huỳnh Phát – Cửa hàng kinh doanh Chi nhánh Tô Hiến Thành do vi phạm trong hoạt động kinh doanh dược. Cơ sở này bị phạt 35 triệu đồng vì không thực hiện biện pháp cách ly hoặc biệt trữ đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ và bị buộc tiêu hủy nhiều lô thuốc vi phạm.

Các lô thuốc bị buộc tiêu hủy gồm: thuốc viên nang cứng Cefuroxim 500mg; viên nén Clorocid TW3; thuốc viên nang Amoxicillin 500mg; viên nang Tetracyclin TW3 và một số thuốc không rõ nguồn gốc khác. Theo cơ quan chức năng, các sản phẩm này không đảm bảo điều kiện lưu hành và bảo quản theo quy định.

Ngoài ra, Cửa hàng Dược liệu Luân Đức tại đường Triệu Quang Phục, phường Chợ Lớn cũng bị xử phạt 4 triệu đồng do không lưu giữ đầy đủ chứng từ liên quan đến lô thuốc, nguyên liệu làm thuốc và kinh doanh dược liệu đã qua sơ chế nhưng không đạt tiêu chuẩn chất lượng.