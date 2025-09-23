Tin hot thị trường ngày 23/9: Thủ tướng chỉ đạo ngăn chặn đầu cơ vàng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 499 truyền đạt kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách ngày 7/9. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng xây dựng giải pháp khả thi nhằm cân bằng cung – cầu thị trường vàng, không để xảy ra trục lợi chính sách, đồng thời ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tích trữ, buôn lậu vàng. Các bộ, ngành được giao tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và sớm ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý kinh doanh vàng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, tiền tệ, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và đa dạng hóa nguồn vốn. Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất trong nước, giảm chi phí đầu vào, nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa, xúc tiến thương mại và chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đồng thời, Chính phủ sẽ nghiên cứu điều chỉnh các mức thuế, phí phù hợp, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tin hot thị trường ngày 23/9: Hà Nội cảnh báo khẩn về thuốc Aclasta giả mạo

Sở Y tế Hà Nội (thành viên Ban Chỉ đạo 389) vừa phát đi thông báo khẩn về thuốc Aclasta có dấu hiệu giả mạo, nhằm kịp thời bảo vệ sức khỏe người dân. Theo đó, các cơ sở y tế, đơn vị kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tuyệt đối không buôn bán, phân phối, sử dụng thuốc Aclasta có ngày sản xuất sau tháng 5/2024 nhưng bao bì vẫn gắn logo Novartis. Đây là đặc điểm bất thường bởi từ thời điểm này, sản phẩm chính hãng đã thay thế bằng logo Sandoz.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Công ty TNHH Sandoz Việt Nam và nhà máy Lek Pharmaceuticals d.d. (Slovenia) xác minh lô thuốc mang số Lot KHBY7, MFD 08/2024, EXP 07/2027 không do đơn vị sản xuất hay nhập khẩu. Sở Y tế yêu cầu các cơ sở rà soát chặt chẽ, nếu phát hiện sản phẩm nghi vấn phải báo ngay để xử lý. UBND xã, phường có trách nhiệm thông báo, giám sát và tiếp nhận phản ánh từ người dân. Đồng thời, Hà Nội cũng triển khai Chỉ thị 13/CT-TTg và các công điện của Thủ tướng về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tin hot thị trường ngày 23/9: Bán hàng qua livestream sắp phải xác thực danh tính

Ngày 22/9, tại phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Thương mại điện tử. Theo tờ trình của Chính phủ, dự thảo luật gồm 8 chương, 50 điều, quy định 4 mô hình hoạt động thương mại điện tử và bổ sung nhiều điểm mới nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động mua bán trực tuyến.

Đáng chú ý, dự thảo yêu cầu định danh người bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử, trong đó người bán trong nước phải xác thực qua VNeID, người bán nước ngoài bằng giấy tờ pháp lý. Với hoạt động livestream, chủ quản nền tảng phải xác thực danh tính người livestream, giám sát nội dung theo thời gian thực và gỡ bỏ ngay khi phát hiện vi phạm. Người bán buộc phải cung cấp đầy đủ giấy tờ, thông tin về hàng hóa, dịch vụ; riêng sản phẩm phải xác nhận nội dung quảng cáo thì chỉ được phép livestream sau khi có văn bản chấp thuận.

Người livestream bị cấm cung cấp thông tin gian dối về công dụng, xuất xứ, giá cả và phải bảo đảm nội dung phù hợp đạo đức xã hội. Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tiếp tục rà soát để tránh chồng chéo, mâu thuẫn pháp luật.