Tin hot thị trường ngày 27/9: Đề xuất mới về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Tin hot thị trường ngày 27/9: Khởi động giám sát số Vietgap cho cây ăn quả Tây Bắc

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa khởi động dự án “Giám sát số về mức độ tuân thủ VietGAP trong chuỗi giá trị cây ăn quả của các nông hộ nhỏ ở Tây Bắc”. Dự án do Chính phủ Australia tài trợ, trị giá 2,1 triệu AUD (khoảng 35 tỷ đồng), tập trung vào các loại quả lợi thế như xoài, nhãn, thanh long. Hiện Sơn La có gần 79.000 ha cây ăn quả nhưng tỷ lệ đạt chứng nhận VietGAP, GlobalGAP và có mã số vùng trồng còn thấp.

Theo ông Phạm Ngọc Mậu – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, dự án nhằm thực hiện chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn 2050, đồng thời hỗ trợ Quy hoạch tỉnh Sơn La. Việc áp dụng công cụ giám sát số sẽ giúp nâng cao chất lượng, giảm tổn thất sau thu hoạch, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu, đồng thời cải thiện sinh kế cho nông dân Tây Bắc.

Bà Monica Finlayson – Tham tán Nông nghiệp, Đại sứ quán Úc, nhấn mạnh dự án thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc gia, góp phần đưa nông dân Việt Nam tiếp cận công cụ số, thúc đẩy sản xuất theo chuẩn VietGAP và mở rộng thị trường quốc tế.

Tin hot thị trường ngày 27/9: Cơ chế mua bán điện trực tiếp có đề xuất mới

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. Điểm đáng chú ý là đề xuất mới về cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA). Theo đó, nếu mua bán qua lưới điện kết nối riêng, bên bán và bên mua có thể tự thỏa thuận giá, miễn đảm bảo thu hồi chi phí phát điện, đầu tư và vận hành.

Ngoài ra, phạm vi đối tượng tham gia được mở rộng, gồm các đơn vị bán lẻ điện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... Qua đó, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể gián tiếp hưởng lợi từ cơ chế này. Dự thảo cũng linh hoạt trong việc xác định “khách hàng lớn”, không áp cứng theo ngưỡng công suất hay sản lượng tiêu thụ mà sẽ quy định cụ thể sau.

Cơ chế DPPA theo Nghị định 57/2025 từng được kỳ vọng thúc đẩy thị trường năng lượng tái tạo và tăng chủ động nguồn điện xanh cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn vướng mắc về giá, chi phí và thủ tục. Đề xuất mới được kỳ vọng sẽ khắc phục hạn chế, tạo động lực phát triển bền vững cho thị trường điện.

Tin hot thị trường ngày 27/9: EU áp thuế chống bán phá giá 12,1% với thép cán nóng Việt Nam

Ngày 26/9, Ủy ban châu Âu (EC) chính thức áp thuế chống bán phá giá 12,1% đối với thép cán nóng nhập khẩu từ Việt Nam, áp dụng cho sản phẩm của Formosa Hà Tĩnh và một số doanh nghiệp khác, ngoại trừ thép do Tập đoàn Hòa Phát sản xuất. Mức thuế này tương đương quyết định sơ bộ EC đưa ra hồi tháng 4.

Cùng với Việt Nam, sản phẩm thép cán nóng từ Ai Cập và Nhật Bản cũng bị áp thuế chống bán phá giá, với mức 11,7–30%. Trong khi đó, EC chấm dứt điều tra đối với Ấn Độ. Thuế được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá CIF tại biên giới EU, chưa bao gồm thuế hải quan.

Cuộc điều tra chống bán phá giá bắt đầu từ tháng 8/2024 theo đơn kiện của Hiệp hội Thép châu Âu. Kết quả cho thấy ngành sản xuất thép cán nóng EU bị thiệt hại đáng kể về thị phần, giá bán, lợi nhuận, đầu tư và việc làm trong giai đoạn 2021–2024.

Ngoài ra, EC vừa khởi xướng thêm điều tra chống bán phá giá với thép cán nguội từ Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam, dự kiến hoàn tất trong vòng 1 năm, tối đa 14 tháng.