Tin hot thị trường ngày 3/10: Xăng, dầu đồng loạt tăng giá

Tại kỳ điều hành chiều ngày 2/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng đồng loạt với mặt hàng xăng và dầu.

Xăng E5RON92: không cao hơn 19.624 đồng/lít (tăng 6 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 585 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 20.209 đồng/lít (tăng 44 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 19.038 đồng/lít (tăng 380 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 19.005 đồng/lít (tăng 377 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.370 đồng/kg (tăng 161 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Tin hot thị trường ngày 3/10: Yến Trí Việt bị phạt nặng vì sản phẩm kém chất lượng

Ngày 2/10, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết đã xử phạt Công ty TNHH Yến Trí Việt số tiền 961,1 triệu đồng do vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm. Trước đó, ngày 7/7/2025, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra tại trụ sở công ty ở KĐT Geleximco, Hà Nội, phát hiện nhiều sản phẩm không đạt chất lượng, có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc và sai lệch thông tin công bố.

Đáng chú ý, sản phẩm yến chưng đường ăn kiêng có hàm lượng đường cao gấp 5,48 lần so với mức công bố, trong khi năng lượng lại thấp hơn chuẩn tối thiểu. Các loại yến chưng khác cũng bị phát hiện thiếu hụt protein từ 10–20%. Doanh nghiệp thừa nhận đã tiêu thụ phần lớn số hàng này với tổng giá trị hơn 74 triệu đồng.

Ngày 24/7, hồ sơ vi phạm được chuyển cho Công an phường Dương Nội tiếp tục điều tra, đến 30/9 vụ việc chính thức được thụ lý. Ngoài phạt tiền, cơ quan quản lý buộc Yến Trí Việt thu hồi toàn bộ sản phẩm không đảm bảo và hủy các bản tự công bố sai. Cục nhấn mạnh đây là lời cảnh báo đối với tình trạng thực phẩm bổ sung kém chất lượng, đồng thời khuyến nghị người dân chỉ mua sản phẩm từ đơn vị uy tín.

Tin hot thị trường ngày 3/10: Xử phạt chủ cơ sở kinh doanh trà sữa giảm cân chứa chất cấm

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.H.Q. (SN 1996, trú tại phường Móng Cái 2) vì kinh doanh thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, chứa chất cấm. Trước đó, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 kiểm tra cơ sở kinh doanh “Hoàng Quyên Trà sữa Giảm cân” và tài khoản bán hàng cùng tên trên Shopee, phát hiện 76 hộp trà sữa giảm cân “Viet Milk Tea Denmark” không hóa đơn chứng từ. Dù nhãn ghi “Made in Denmark”, tra cứu mã vạch không có thông tin nhà sản xuất.

Kết quả kiểm nghiệm xác định sản phẩm chứa Sibutramine – chất đã bị Bộ Y tế cấm do gây nguy hiểm cho tim mạch và thần kinh. Lô hàng vi phạm trị giá gần 40 triệu đồng, doanh thu từ kinh doanh trực tuyến của cơ sở ước khoảng 1 tỉ đồng.

UBND tỉnh đã xử phạt bà N.H.Q số tiền 144,13 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm, đình chỉ hoạt động kinh doanh thực phẩm 11 tháng. Đồng thời, yêu cầu bà Q chấm dứt ngay hành vi kinh doanh trái phép. Vụ việc đang được chuyển cho cơ quan thuế xác minh và xử lý tiếp theo quy định.