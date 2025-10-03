Tin hot thị trường ngày 3/10: Yến Trí Việt bị phạt nặng vì sản phẩm kém chất lượng
P.V (tổng hợp)
03/10/2025 7:30 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 3/10 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Xử phạt chủ cơ sở kinh doanh trà sữa giảm cân chứa chất cấm; Xăng, dầu đồng loạt tăng giá; Yến Trí Việt bị phạt nặng vì sản phẩm kém chất lượng…
Tin hot thị trường ngày 3/10: Xăng, dầu đồng loạt tăng giá
Tại kỳ điều hành chiều ngày 2/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng đồng loạt với mặt hàng xăng và dầu.
Xăng E5RON92: không cao hơn 19.624 đồng/lít (tăng 6 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 585 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 20.209 đồng/lít (tăng 44 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 19.038 đồng/lít (tăng 380 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 19.005 đồng/lít (tăng 377 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.370 đồng/kg (tăng 161 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).
Tin hot thị trường ngày 3/10: Yến Trí Việt bị phạt nặng vì sản phẩm kém chất lượng
Ngày 2/10, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết đã xử phạt Công ty TNHH Yến Trí Việt số tiền 961,1 triệu đồng do vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm. Trước đó, ngày 7/7/2025, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra tại trụ sở công ty ở KĐT Geleximco, Hà Nội, phát hiện nhiều sản phẩm không đạt chất lượng, có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc và sai lệch thông tin công bố.
Đáng chú ý, sản phẩm yến chưng đường ăn kiêng có hàm lượng đường cao gấp 5,48 lần so với mức công bố, trong khi năng lượng lại thấp hơn chuẩn tối thiểu. Các loại yến chưng khác cũng bị phát hiện thiếu hụt protein từ 10–20%. Doanh nghiệp thừa nhận đã tiêu thụ phần lớn số hàng này với tổng giá trị hơn 74 triệu đồng.
Ngày 24/7, hồ sơ vi phạm được chuyển cho Công an phường Dương Nội tiếp tục điều tra, đến 30/9 vụ việc chính thức được thụ lý. Ngoài phạt tiền, cơ quan quản lý buộc Yến Trí Việt thu hồi toàn bộ sản phẩm không đảm bảo và hủy các bản tự công bố sai. Cục nhấn mạnh đây là lời cảnh báo đối với tình trạng thực phẩm bổ sung kém chất lượng, đồng thời khuyến nghị người dân chỉ mua sản phẩm từ đơn vị uy tín.
Tin hot thị trường ngày 3/10: Xử phạt chủ cơ sở kinh doanh trà sữa giảm cân chứa chất cấm
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.H.Q. (SN 1996, trú tại phường Móng Cái 2) vì kinh doanh thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, chứa chất cấm. Trước đó, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 kiểm tra cơ sở kinh doanh “Hoàng Quyên Trà sữa Giảm cân” và tài khoản bán hàng cùng tên trên Shopee, phát hiện 76 hộp trà sữa giảm cân “Viet Milk Tea Denmark” không hóa đơn chứng từ. Dù nhãn ghi “Made in Denmark”, tra cứu mã vạch không có thông tin nhà sản xuất.
Kết quả kiểm nghiệm xác định sản phẩm chứa Sibutramine – chất đã bị Bộ Y tế cấm do gây nguy hiểm cho tim mạch và thần kinh. Lô hàng vi phạm trị giá gần 40 triệu đồng, doanh thu từ kinh doanh trực tuyến của cơ sở ước khoảng 1 tỉ đồng.
UBND tỉnh đã xử phạt bà N.H.Q số tiền 144,13 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm, đình chỉ hoạt động kinh doanh thực phẩm 11 tháng. Đồng thời, yêu cầu bà Q chấm dứt ngay hành vi kinh doanh trái phép. Vụ việc đang được chuyển cho cơ quan thuế xác minh và xử lý tiếp theo quy định.
Giá bạc hôm nay 10/10: Đạt đỉnh 14 năm
Giá bạc hôm nay 10/10 leo lên mức cao kỷ lục 49,7 USD/ounce, cao nhất trong vòng 14 năm qua.
Giá vàng mới nhất hôm nay: Đang trên đỉnh cao, giá vàng bất ngờ quay đầu giảm
Cuối giờ sáng hôm nay (10/10), giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 139,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 141,9 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.
Chủ sở hữu Uniqlo "ăn nên làm ra" bất chấp thuế quan nhờ thị trường châu Á
Tập đoàn Fast Retailing, công ty mẹ của thương hiệu thời trang Uniqlo, cho biết họ kỳ vọng lợi nhuận sẽ tiếp tục tăng trong năm tài chính tới, bất chấp tác động tiêu cực từ các mức thuế mới của Mỹ.
Giá vàng hôm nay 10/10: Vàng miếng SJC neo ở mức cao nhất lịch sử
Giá vàng hôm nay 10/10, giá vàng miếng neo ở mức cao nhất trong lịch sử với 142,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới quay đầu giảm sau chuỗi ngày tăng liên tiếp.
Tin hot thị trường ngày 10/10: Một chủ cửa hàng sắp tuồn gần 2 tấn lạp xưởng ra thị trường Hà Nội
Tin hot thị trường ngày 10/10 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Giá xăng, dầu đồng loạt giảm; Bưởi Việt Nam “bước chân” vào thị trường Australia; Phát hiện gần 2 tấn lạp xưởng không nguồn gốc…
Giá bạc hôm nay 9/10: Tăng mạnh cả trong nước và thế giới, chuyên gia cảnh báo rủi ro
Giá bạc hôm nay 9/10, tại thị trường bạc trong nước và thế giới tiếp tục có xu hướng tăng, phản ánh diễn biến tâm lý thận trọng nhưng vẫn kỳ vọng của giới đầu tư vào xu hướng đi lên của kim loại quý này.