Tin hot thị trường ngày 5/10: Buôn bán hơn 2,2 triệu bình chữa cháy giả, 2 giám đốc bị khởi tố

Tin hot thị trường ngày 5/10: Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu thịt heo

Trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã chi gần 275 triệu USD để nhập khẩu 102.000 tấn thịt heo đông lạnh và ướp lạnh, tăng gần gấp đôi về trị giá so với cùng kỳ 2024, theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương). Giá nhập khẩu bình quân đạt 2.688 USD/tấn, cao hơn 17% so với năm ngoái.

Nguyên nhân chủ yếu là dịch tả heo châu Phi bùng phát tại 34 tỉnh, thành với 1.780 ổ dịch, buộc tiêu hủy khoảng 648.000 con. Dịch xảy ra nhiều ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, điều kiện an toàn sinh học kém, cùng với sự xuất hiện của chủng virus mới khiến việc kiểm soát khó khăn.

Nguồn cung trong nước thiếu ổn định đẩy giá thịt heo nội địa cao hơn 50-78% so với hàng nhập khẩu. Thịt heo từ Nga, Brazil chỉ 90.000–120.000 đồng/kg, trong khi thịt nội có loại lên tới 220.000 đồng/kg, khiến nhiều nhà hàng, quán ăn chuyển sang dùng hàng nhập.

Chuyên gia nhận định, nhập khẩu tăng là xu hướng khó tránh, song cần cân đối để bảo vệ ngành chăn nuôi trong nước. Bộ Nông nghiệp cho biết sẽ tiếp tục giám sát dịch bệnh, hỗ trợ xây dựng vùng an toàn sinh học nhằm duy trì sản xuất ổn định.

Tin hot thị trường ngày 5/10: Tịch thu gần 2.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em tại Đà Nẵng

Ngày 4/10, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Đà Nẵng cho biết đã xử phạt 3 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em với tổng số tiền 77 triệu đồng, đồng thời tịch thu 1.980 sản phẩm vi phạm trị giá gần 120 triệu đồng.

Trước đó, từ ngày 29/9 đến 3/10, Đội QLTT số 2 kiểm tra đột xuất 3 cơ sở tại quận Thanh Khê, An Khê và huyện Hòa Vang, phát hiện các điểm này kinh doanh số lượng lớn đồ chơi do nước ngoài sản xuất nhưng không gắn dấu hợp quy (CR), không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Động thái trên nằm trong kế hoạch kiểm tra dịp Tết Trung thu 2025, theo chỉ đạo của Sở Công Thương Đà Nẵng, nhằm siết chặt quản lý an toàn thực phẩm, đồ chơi trẻ em, ngăn chặn hàng giả, hàng nhập lậu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

QLTT cho biết sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, tuyên truyền các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm quy định pháp luật, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm để giữ ổn định thị trường hàng hóa trong dịp cao điểm lễ, Tết.

Tin hot thị trường ngày 5/10: Buôn bán hơn 2,2 triệu bình chữa cháy giả, 2 giám đốc bị khởi tố

Bình chữa cháy không có tác dụng dập tắt đám cháy loại B, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với an toàn PCCC. Ảnh minh hoạ

Tối 4/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Thế Hoài - Giám đốc Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam (Hải Phòng) và em trai là Phan Bạch Thông - Giám đốc điều hành chi nhánh tại Quảng Ninh, về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Qua điều tra, công an phát hiện hai bị can đã sử dụng 6 loại nguyên liệu, trong đó có bột Quatz (SiO2) không có tác dụng chữa cháy nhưng chiếm tới 54%, để phối trộn thành “bột chữa cháy” không theo bất kỳ cơ sở khoa học nào. Hỗn hợp này được nạp vào bình chữa cháy mang nhãn hiệu Tomoken và bán ra thị trường.

Từ năm 2023 đến nay, Công ty Tomoken đã tiêu thụ hơn 2,2 triệu bình chữa cháy, doanh số 834 tỷ đồng, trong đó có 1,6 triệu bình bột trị giá 527 tỷ đồng. Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) xác định nhiều mẫu bình hoàn toàn không có tác dụng dập tắt đám cháy loại B, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với an toàn PCCC.