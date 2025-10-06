Tin hot thị trường ngày 6/10: Hai sản phẩm Việt bị Ấn Độ điều tra chống bán phá giá cùng lúc

Tin hot thị trường ngày 6/10: Thu giữ hơn 1.000 sản phẩm giả, nhái thương hiệu nổi tiếng tại chợ Hàn

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng cho biết, trong đợt kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh quanh chợ Hàn (phường Hải Châu), lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn 1.000 sản phẩm quần áo, giày dép, túi xách… giả mạo các thương hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam.



Các chủ cơ sở sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giấu hàng vi phạm ở tầng trên, chỉ bày hàng lưu niệm bên ngoài; thậm chí có nơi đóng cửa nhưng vẫn bán online, hẹn khách lên tầng trên giao dịch.

Tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính hơn 1 tỷ đồng. Hiện Công an Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời tiếp tục mở rộng kiểm tra các điểm kinh doanh nghi vấn hàng giả, hàng nhái tại khu vực trung tâm thành phố.

Tin hot thị trường ngày 6/10: “Làm sạch” 154 triệu tài khoản, ngăn chặn 1.500 tỷ đồng giao dịch bất thường

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đến tháng 9/2025, toàn bộ 154 triệu tài khoản ngân hàng đã được làm sạch, cùng 36 triệu hồ sơ khách hàng được rà soát nhằm ngăn chặn gian lận, rửa tiền và tài trợ khủng bố. Qua quá trình này, NHNN đã phát hiện khoảng 600.000 tài khoản có dấu hiệu bất thường, phối hợp với các ngân hàng cảnh báo và tạm ngừng giao dịch gần 300.000 khách hàng, tương ứng 1.500 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ.

Cục Công nghệ thông tin (NHNN) cho biết 57 ngân hàng và 39 tổ chức trung gian thanh toán đã triển khai đối chiếu sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng điện tử, đạt 100% với hơn 128,9 triệu hồ sơ cá nhân. Nhờ đó, tỷ lệ khách hàng bị lừa đảo giảm 59%, còn tài khoản nhận tiền lừa đảo giảm 52% so với cùng kỳ năm 2024.

Song song, NHNN đang phối hợp các bộ ngành thực hiện thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, tăng cường kiểm soát rửa tiền và đảm bảo an toàn hệ thống tài chính.

Tin hot thị trường ngày 6/10: Ấn Độ khởi xướng điều tra chống bán phá giá với hai sản phẩm của Việt Nam

Ảnh minh hoạ

Theo Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, ngày 29/9/2025, Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR) đã đồng thời khởi xướng hai cuộc điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam. Hai sản phẩm bị điều tra gồm chất đóng gói năng lượng mặt trời (cùng Hàn Quốc, Thái Lan) và thép không gỉ cán nguội loại 300-400 (cùng Trung Quốc, Indonesia).

Nguyên đơn trong hai vụ việc là Công ty RenewSys India và Hiệp hội Phát triển thép không gỉ Ấn Độ (ISSDA), cho rằng hàng nhập khẩu từ các nước này gây thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa.

Thời kỳ điều tra bán phá giá từ 1/4/2024 – 31/3/2025. DGTR yêu cầu các bên liên quan gửi bình luận và bản trả lời câu hỏi điều tra trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận thông báo.

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam chủ động hợp tác, nộp hồ sơ đúng hạn, tránh bị coi là không hợp tác và phải chịu mức thuế chống bán phá giá bất lợi.