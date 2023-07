Tốc độ tăng trưởng tín dụng trong quý II vẫn yếu so với quý I ở hầu hết các ngân hàng. Ảnh: STB

Theo SSI Research, kết quả kinh doanh của nhóm ngân hàng trong quý II/2023 đúng với kỳ vọng, với LNTT tăng 3% so với cùng kỳ nhưng lại giảm 1,2% so với cuối quý I/23.

Nguyên nhân là do các ngân hàng tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự giảm tốc của tăng trưởng tín dụng (+6,6% so với đầu năm hoặc 2% so với cuối quý I/23), NIM co hẹp khi -15 điểm cơ bản (bps) so với quý trước và nợ xấu vẫn trong xu hướng tăng (+11 bps so với quý trước).

"Điểm tích cực trong BCTC quý II/2023 là thu nhập từ hoạt động dịch vụ hồi phục so với quý trước và CASA đã tạo đáy trong quý I/2023 đối với hầu hết các ngân hàng", SSI Research, nhận xét.

Cụ thể, về tăng trưởng tín dụng, SSI Research cho hay, tốc độ tăng trưởng tín dụng trong quý II vẫn yếu so với quý I ở hầu hết các ngân hàng.

ACB, OCB, MBB và VPB là những ngân hàng có tốc độ tăng tín dụng so với quý trước mạnh nhất, đạt khoảng 5 – 6,5%. Động lực tăng trưởng là tín dụng cho ngành thương mại, sản xuất, BĐS & xây dựng tại MBB; cho vay sản xuất kinh doanh & BĐS tại VPB và cho vay tài trợ vốn lưu động tại ACB.

Dư nợ tài chính tiêu dùng tiếp tục suy giảm tại FeCredit & MCredit trong khi tăng nhẹ trở lại ở HDSaison.

Về chất lượng tài sản, ngân hàng TMCP nhóm 2 (HDB, MSB, TPB, VIB), STB và VPB vẫn chịu áp lực về suy giảm chất lượng tài sản. Tuy nhiên, nợ xấu và nợ quá hạn hình thành mới tại các ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN), ACB, MBB và OCB đã chậm lại đáng kể so với quý IV/22 và quý I/23.

Cũng theo SSI Research, xu hướng NIM được duy trì tương đối tốt tại các NHTMNN do tài sản sinh lời được phân bổ cân bằng hơn do tiền gửi KBNN không còn dồi dào như quý trước. Ngược lại, NIM tiếp tục giảm tại nhóm NHTMCP do nhiều nguyên nhân, bao gồm tăng trưởng huy động quá cao so với tăng tín dụng (VPB, HDB), hạ lãi suất hỗ trợ khách hàng (TCB) hoặc tăng mạnh danh mục trái phiếu TCTD (MBB).

"Chúng tôi tự tin với dự báo cho năm 2023 của nhóm NHTMNN, ACB, MBB, TCB. Tuy nhiên, dự phóng sẽ được cập nhật lại ở một số ngân hàng do NIM giảm mạnh hơn dự kiến (VPB), tỷ lệ nợ xấu hình thành cao hơn dự kiến (TPB, HDB), hoạt động tài chính tiêu dùng yếu hơn dự kiến (VPB) hoặc thu nhập ngoài lãi tăng mạnh (OCB, MSB)", SSI Research, dự báo.