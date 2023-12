TP.HCM có thể xuống 20 độ C dịp Giáng sinh

Trưa ngày 21/12, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, từ ngày 21 - 31/12, áp cao lạnh lục địa được tăng cường mạnh xuống Bắc bộ, Trung bộ và một phần khuếch tán xuống khu vực Nam Bộ. Vùng áp thấp mờ suy yếu từ cơn bão Jelawat còn tồn tại trên khu vực nam Biển Đông cho đến khoảng ngày 22 - 23/12.

Dự báo TP.HCM sẽ xuất hiện mưa rào và dông ở một số khu vực trong dịp Giáng sinh. Ảnh: Vũ Quyền

Gió mùa Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh, chi phối khu vực kéo dài trong suốt 11 ngày tới. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Trung bộ, hoạt động tương đối ổn định cho đến ngày 25/12 rồi hạ trục xuống phía nam và đi qua khu vực Nam Bộ.

Dự báo thời tiết khu vực TP.HCM, ngày 21 - 22/12, mây thay đổi, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33 độ C.

Kế đến, ngày 23 - 24/12, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33 độ C.

Còn lại, từ ngày 25 - 31/12, trời ít mây, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34 độ.

Về lượng mưa và nhiệt độ, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo tổng lượng mưa tuần phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, trên khu vực phổ biến trong khoảng từ 0 - 15mm. Nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, hầu hết ở khoảng 26,5 - 27,5 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31 - 34 độ C.