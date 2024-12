TP.HCM dẫn đầu cả nước về thu ngân sách

Tổng thiệt hại do lừa đảo trực tuyến gây ra cho người Việt trong năm 2024 ước tính lên tới 18.900 tỷ đồng, theo báo cáo nghiên cứu, khảo sát an ninh mạng 2024 do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia thực hiện.