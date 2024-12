Loạt dự án khó tại TP.HCM nếu gỡ được có thể đóng góp lớn cho ngân sách

Cụ thể, 5 dự án gồm: Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng 2a trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm do công ty TNHH Lotte Properties HCMC làm chủ đầu tư; khu đất 14,8ha tại phường An Phú, TP.Thủ Đức thanh toán cho Hợp đồng BT dự án đường Song Hành cao tốc Long Thành - Dầu Giây do Công ty Nguyên Phương làm chủ đầu tư; khu phức hợp Tháp Quan sát thuộc Khu chức năng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương - Empire City làm chủ đầu tư; khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Mỹ, Quận 7 do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát làm chủ đầu tư và khu thương mại và căn hộ I-Home tại số 359 đường Phạm Văn Chiêu, Phường 14, quận Gò Vấp.

Kết quả tháo gỡ cho 5 dự án nêu trên sẽ giúp tăng nguồn thu cho ngân sách trên 18.000 tỷ đồng, hỗ trợ các chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đầu tư, cấp phép xây dựng, nghĩa vụ tài chính để triển khai thi công xây dựng hoàn thành dự án nhằm phát triển đô thị theo quy hoạch, tránh lãnh phí đất đai, đồng thời tháo gỡ vướng mắc để giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 498 trường hợp đã mua căn hộ tại dự án Khu thương mại và căn hộ I-Home, đảm bảo quyền và lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn tại 5 dự án trên địa bàn. Ảnh: D.B

Theo kế hoạch được thống nhất, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sẽ là cơ quan đầu mối tiếp tục rà soát, tổng hợp, phân nhóm các vướng mắc, khó khăn của các dự án trên địa bàn TP, theo dõi đánh giá việc thực hiện kết luận của Tổ Công tác để báo cáo Tổ Công tác xem xét họp định kỳ 1 đến 2 lần trong một tháng để tập trung xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các kết luận của Tổ Công tác và tiếp tục xem xét tháo gỡ cho các nhóm vướng mắc liên quan chủ trương đầu tư, quy hoạch, nghĩa vụ tài chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... để làm cơ sở cho các sở, ngành TP và UBND các quận, huyện chủ động thực hiện xử lý các vướng mắc, khó khăn tại các dự án tương tự trong quá trình tiếp nhận xử lý các thủ tục hành chính.

Trước đó, ngày 31/5/2023 UBND TP đã ban hành Quyết định số 2115/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án đầu tư.

Trong đó, Chủ tịch UBND TP làm Tổ trưởng Tổ Công tác, Phó Chủ tịch UBND TP được phân công phụ trách đô thị làm Tổ phó Tổ Công tác, Thành viên Tổ Công tác là thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các quận, huyện nơi có dự án có vướng mắc, khó khăn.

Từ thời điểm kiện toàn Tổ Công tác cho đến nay, Tổ Công tác đã họp 10 phiên với tổng số dự án được xem xét, tổ chức họp tháo gỡ là 33 dự án và chỉ đạo các đơn vị rà soát, xử lý 41 dự án không đáp ứng điều kiện có quyền sử dụng đất ở để được chấp thuận chủ trương thực hiện dự án nhà ở thương mại.