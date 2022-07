TP.HCM đề xuất xây dựng siêu cảng trung chuyển quốc tế 6 tỷ USD.

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký văn bản khẩn gửi Thủ tướng Chính phủ về đầu tư cảng trung chuyển container quốc tế tại huyện Cần Giờ.

Dự án này do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) hợp tác với Công ty Mediterranean Shipping Company (MSC) - hãng tàu container hàng đầu thế giới nghiên cứu.

Theo đó, dự án cảng trung chuyển quốc tế tại huyện Cần Giờ có quy mô 7,2 km cầu cảng, tiếp nhận tàu container trọng tải lớn nhất thế giới hiện nay (24.000 Teus). Công suất thông qua của cảng này 10-15 triệu Teus. Tổng mức đầu tư khoảng 6 tỷ USD.

Dự án được phân kỳ thành 7 giai đoạn đầu tư. Nhà đầu tư mong muốn được bắt đầu triển khai thi công xây dựng giai đoạn 1 vào năm 2024 và đưa vào khai thác năm 2027. Giai đoạn cuối cùng được đầu tư và đưa vào khai thác năm 2040.

Theo UBND TP.HCM, khu bến Cần Giờ ở cửa sông Cái Mép nằm tại vị trí có điều kiện tự nhiên thuận lợi về độ sâu luồng và vị trí địa lý nằm trên tuyến hàng hải quốc tế có thể đáp ứng cho tàu container có trọng tải lớn hoạt động tuyến Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ.

Do đó, khu vực này có điều kiện hình thành cảng container trung chuyển quốc tế tạo lợi thế cạnh tranh với các nước trong khu vực, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế biển cho Tp.HCM và cả nước.

Để có cơ sở hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với thành phố và các cơ quan có liên quan đánh giá lợi thế, cơ hội và khả năng đáp ứng các điều kiện hình thành cảng trung chuyển quốc tế.

Từ đó, TP.HCMvà các đơn vị liên quan sẽ xem xét, đề xuất điều chỉnh quy hoạch các cảng biển khu bến Cần Giờ nằm trong nhóm cảng biển số 4 thuộc TP.HCM theo hướng điều chỉnh, bổ sung chức năng cảng container trung chuyển quốc tế và triển khai đầu tư ngay trong thời kỳ 2021 - 2030.

Trước đó, cuối năm 2021, UBND Tp.HCM cùng Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức nghe nhà đầu tư báo cáo đề xuất đầu tư dự án phát triển cảng trung chuyển quốc tế tại khu vực Cần Giờ, TP.HCM.

Được biết, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tp.HCM tăng trưởng bình quân trong giai đoạn năm 2015 - 2020 là 7,34% và giai đoạn năm 2021 - 2025 dự kiến là 5%.

Năm 2021 sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển TP.HCM đạt 164,19 triệu tấn, tăng 40,5% so với quy hoạch đến năm 2020 (116,94 triệu tấn), vượt 2,63% so với quy hoạch đến năm 2030 (159,98 triệu tấn), chiếm 23,36% so với sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển cả nước.