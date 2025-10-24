TP.HCM xem xét cho phép khai thác lưu trú ngắn hạn tại chung cư hỗn hợp
Gia Linh
24/10/2025 5:15 PM (GMT+7)
Trước nhu cầu lưu trú ngắn ngày tăng mạnh và sự phát triển của mô hình cho thuê qua nền tảng số, TP.HCM đang xem xét nới quy định để một số chung cư hỗn hợp được khai thác như cơ sở lưu trú du lịch, đi kèm các tiêu chí chặt chẽ về kỹ thuật và quản lý.
Sở Xây dựng TP.HCM đang soạn thảo quy định thí điểm cho phép một số dự án chung cư hỗn hợp – nơi kết hợp giữa nhà ở, thương mại và dịch vụ – được kinh doanh lưu trú du lịch ngắn ngày, sau khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và pháp lý.
Theo nội dung dự thảo, chỉ những công trình đạt chuẩn về hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, thang máy, hệ thống phòng cháy chữa cháy, thu gom rác thải… và được thẩm định đúng hồ sơ thiết kế mới đủ điều kiện tham gia mô hình này. Danh sách các dự án đủ điều kiện sẽ được Sở Xây dựng công bố công khai.
Khi chủ hộ muốn cho thuê ngắn hạn, họ phải thực hiện đăng ký với UBND cấp xã, ban quản trị và đơn vị quản lý tòa nhà; đồng thời khai báo khách lưu trú, tuân thủ quy định về thuế, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và bảo hiểm.
Việc cho thuê chỉ hợp pháp sau khi hội nghị nhà chung cư thông qua nghị quyết đồng thuận, xác định rõ số lượng căn hộ tham gia, giới hạn khách, cũng như điều chỉnh mức phí quản lý. Các trường hợp vi phạm quy định về an toàn, an ninh hoặc thuế sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu tái phạm.
Đại diện Sở Xây dựng cho biết, mục tiêu của đề xuất này là tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho loại hình lưu trú ngắn hạn trong chung cư, vừa khai thác hiệu quả quỹ nhà hiện hữu, vừa bảo đảm quyền lợi và môi trường sống của cư dân lâu dài.
Trước đó, UBND TP.HCM đã giao Sở Xây dựng phối hợp cùng Công an TP và chính quyền địa phương xây dựng bộ tiêu chí cụ thể cho mô hình này, đồng thời công bố danh mục các dự án được phép triển khai. Riêng những chung cư chỉ có chức năng ở, thành phố yêu cầu tiếp tục nghiên cứu cơ chế khai thác phù hợp nhưng phải đặt yếu tố an toàn của cư dân lên hàng đầu.
Hiện TP.HCM vẫn áp dụng Quyết định 26/2025, quy định căn hộ chỉ được sử dụng làm nơi ở, không được cho thuê theo giờ hoặc theo ngày.
