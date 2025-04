Trung Quốc trả đũa Mỹ với thuế 125%, chứng khoán và USD lại giảm giá manh

Trung Quốc đã đáp trả mạnh mẽ với Mỹ bằng cách tăng thuế quan đối với Mỹ mỗi lần ông Trump tăng thuế.

Hôm nay thứ Sáu 11/4, Bắc Kinh đã tăng thuế đối với hàng nhập khẩu của Mỹ từ 84% lên 125%, đáp trả quyết định tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên 145% của Tổng thống Mỹ Donald Trump, làm tăng rủi ro trong cuộc chiến thương mại vốn đang đe dọa đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ diễn ra nhanh hơn trong giờ giao dịch châu Á, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,45%, tăng khoảng 45 điểm cơ bản trong tuần, mức tăng lớn nhất kể từ năm 2001, theo dữ liệu của LSEG.

"Rõ ràng là có sự di cư khỏi tài sản của Mỹ. Thị trường trái phiếu và tiền tệ giảm không bao giờ là dấu hiệu tốt", Kyle Rodda, nhà phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com cho biết. "Điều này vượt ra ngoài phạm vi định giá trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại và bất ổn thương mại".

Cổ phiếu toàn cầu giảm vào thứ Sáu và đồng USD trượt giá sau một tuần tàn khốc đánh dấu sự bùng nổ của một cuộc chiến thương mại toàn diện và đợt bán tháo trên thị trường trái phiếu làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế và làm lung lay niềm tin vào tài sản của Mỹ.

Đồng USD trượt xuống mức thấp nhất trong 10 năm so với đồng franc Thụy Sĩ và mức thấp nhất trong 6 tháng so với đồng yên khi các nhà đầu tư tìm kiếm các tài sản trú ẩn an toàn khác.

Đồng euro tăng 1,7% lên 1,13855 USD, mức gần nhất được thấy vào tháng 2 năm 2022 và vàng, được coi là tài sản an toàn trong thời kỳ khủng hoảng, đã đạt mức cao kỷ lục khác.

Tại châu Âu, cổ phiếu đã thu hẹp mức tăng ban đầu, khiến STOXX 600 giảm gần 1% trong ngày và dự kiến ​​giảm 1,7% trong tuần này, một trong những tuần biến động nhất được ghi nhận.

Tại châu Á, chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 4,3% trong ngày, trong khi cổ phiếu ở Hàn Quốc giảm gần 1%.

Đồng euro cũng tăng vọt lên mức cao nhất trong 11 năm so với đồng nhân dân tệ ở nước ngoài của Trung Quốc, tăng 2,2% lên 8,3886 sau khi tăng tới 2,5%.