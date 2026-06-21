Tỷ phú Mỹ tiết lộ cách "thắt lưng buộc bụng" để trở nên giàu có

Tỷ phú Mỹ Mark Cuban. Ảnh Benzinga.

Nhiều người nghĩ rằng bí quyết làm giàu của các tỷ phú phải gắn liền với những khoản đầu tư phức tạp hoặc các chiến lược tài chính cao siêu. Tuy nhiên, tỷ phú Mark Cuban lại đưa ra lời khuyên hoàn toàn khác: hãy bắt đầu bằng việc tiết kiệm từng đồng và sống kỷ luật.

Trước khi trở thành một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất nước Mỹ, và bán Broadcast.com cho Yahoo với giá hàng tỷ USD và xuất hiện trong chương trình Shark Tank, tỷ phú Cuban từng trải qua những ngày tháng khó khăn. Ông sống chung với bạn cùng phòng, ngủ trên sàn nhà và phải cân nhắc kỹ lưỡng từng khoản chi tiêu.

Trong bài viết có tên How to Get Rich (Làm thế nào để trở nên giàu có), Cuban đưa ra những lời khuyên rất thực tế: “Thay vì uống cà phê, hãy uống nước. Thay vì ăn ở McDonald's, hãy ăn mì phô mai. Hãy cắt bỏ những chiếc thẻ tín dụng của bạn".

Theo ông, đây không phải là những mẹo tiết kiệm nhỏ nhặt mà là cách rèn luyện tính kỷ luật tài chính – yếu tố quan trọng nhất trên hành trình xây dựng tài sản.

Không có đường tắt đến sự giàu có

Cuban nhấn mạnh rằng nhiều người luôn tìm kiếm bí quyết làm giàu nhanh chóng, nhưng thực tế lại khác hoàn toàn.

“Không có đường tắt nào cả", ông nói.

Ông cảnh báo mọi người nên thận trọng với các lời mời gọi đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội kiếm tiền dễ dàng. Theo Cuban, nếu một cơ hội thực sự quá hấp dẫn, người nắm giữ nó thường sẽ không chia sẻ rộng rãi với người khác.

Thông điệp của ông rất rõ ràng: sự giàu có bền vững không được tạo ra từ vận may hay những “cú đánh lớn”, mà từ sự kiên trì và kỷ luật kéo dài trong nhiều năm.

Tiết kiệm để sẵn sàng đón cơ hội

Theo tỷ phú Cuban, tiết kiệm không chỉ nhằm tích lũy tiền trong tài khoản ngân hàng mà còn giúp mỗi người có thêm lựa chọn khi cơ hội xuất hiện.

Ông viết: “Hãy tiết kiệm nhiều nhất có thể".

Những người luôn chi tiêu hết số tiền kiếm được thường khó nắm bắt cơ hội đầu tư hoặc thay đổi cuộc sống khi thời cơ đến. Ngược lại, người có khoản dự phòng sẽ chủ động hơn trong các quyết định tài chính.

Cuban từng khuyến khích giữ tiền trong các công cụ an toàn như chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn. Dù ngày nay nhà đầu tư có nhiều lựa chọn hơn như cổ phiếu, trái phiếu hay bất động sản, ông vẫn cho rằng việc có sẵn tiền mặt là một lợi thế lớn trong thời kỳ bất ổn.

Muốn giàu phải không ngừng học hỏi

Tiết kiệm chỉ là một nửa công thức. Nửa còn lại là kiến thức.

Theo Cuban, thay vì chạy theo những xu hướng đầu tư đang “nóng”, mỗi người nên tìm một ngành nghề hoặc lĩnh vực mình yêu thích và dành thời gian nghiên cứu sâu về nó. Hãy đọc tài liệu chuyên ngành, tham dự hội thảo, trao đổi với những người có kinh nghiệm và liên tục học hỏi.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng đây là quá trình dài hạn.

“Chúng ta đang nói đến nhiều năm, rất nhiều năm, thậm chí là hàng thập kỷ", tỷ phú Mỹ nhấn mạnh.

Theo ông Cuban, mục tiêu không phải là trông chờ may mắn xuất hiện, mà là chuẩn bị đủ kiến thức và nguồn lực để tận dụng cơ hội khi nó đến. Với vị tỷ phú này, hành trình làm giàu bắt đầu từ những điều đơn giản nhất: chi tiêu hợp lý, tiết kiệm đều đặn và kiên trì học hỏi mỗi ngày.