Ứng phó khi lãi suất, tỉ giá tăng

Mong lãi suất ổn định

Giám đốc một DN chế biến thực phẩm tại TP.HCM cho biết ngay sau khi biết thông tin NHNN tăng trần lãi suất 1 điểm %, đã lập tức rà soát các khoản vay của công ty, đồng thời tìm đọc các thông tin liên quan chính sách tiền tệ của Việt Nam, diễn biến đồng USD, dự báo điều hành lãi suất của FED nhằm chủ động tính toán giải pháp ứng phó. "100% nguồn tiền ngắn hạn lẫn trung hạn của DN là vốn vay nên lãi suất càng tăng DN càng "mệt" vì đang trong lúc khó khăn bủa vây, chi phí vốn cho sản xuất tăng lên đồng nghĩa với áp lực duy trì hiệu quả hoạt động càng lớn" - giám đốc này than thở.

Trong khi đó, ông Nguyễn Khoa Luân, Giám đốc Công ty Ảnh Việt Hop On - Hop Off Việt Nam (chủ đầu tư xe buýt 2 tầng), cho biết ông vừa nộp hồ sơ để hưởng gói hỗ trợ lãi suất 2% tại NH thương mại, chưa biết có tiếp cận được hay không thì nay lại nghe tăng lãi suất nên rất lo lắng. Bởi du lịch chỉ mới phục hồi thị trường nội địa, trong khi khách quốc tế chưa trở lại nhiều. Nếu lãi suất cho vay và tỉ giá cùng tăng sẽ khiến chi phí đầu vào của DN đội lên, nguy cơ kém cạnh tranh so với các nước trong khu vực. "Tôi đang rất kỳ vọng được hưởng lãi suất cho vay 2% từ gói hỗ trợ của ngân sách, nếu nay mặt bằng lãi vay nhích lên thì cuối cùng DN không được lợi nhiều. Do đó, ngành du lịch rất cần chính sách hỗ trợ để ổn định mặt bằng lãi suất cho vay trong giai đoạn này" - ông Luân nói.

Ông Trần Văn Trường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hải sản Hoàng Gia (TP HCM), cho biết DN chuyên nhập khẩu và phân phối hải sản cao cấp, mấy ngày nay cũng rất "đau đầu" về chuyện tỉ giá USD tăng, nay lại thêm thông tin tăng trần lãi suất huy động có thể kéo lãi suất vay tăng theo. "DN nào cũng phải vay vốn và chúng tôi là đơn vị nhập khẩu, thanh toán bằng USD nên bị tác động càng lớn. Hiện tại, DN tiếp tục "chịu đựng" để theo dõi thị trường chứ chưa có kế hoạch tăng giá vì lo doanh thu giảm. Ngành hải sản, dịch vụ ăn uống đang hồi phục sau dịch nên DN cố gắng giữ giá để duy trì sức mua. Chúng tôi kỳ vọng lãi suất và mức tỉ giá này sẽ được duy trì lâu dài để ổn định kinh doanh, nếu tiếp tục đà tăng sẽ vượt ngưỡng chịu đựng của nhiều DN" - ông Trường bày tỏ.