Vải đầu mùa rẻ rề trên phố Hà Nội

26/05/2023 8:00 AM (GMT+7)

Mặc dù số lượng chưa nhiều nhưng vải thiều đầu mùa hút người mua. Chị Nga, chủ một cửa hàng bán trái cây cho biết, vải đầu mùa được chị buôn tại chợ Hải Dương mang lên Hà Nội bán. Loại vải này là vải lai được trồng ở Hải Dương. Quả vải thường to, hạt to, vị ngọt nhẹ chứ chưa ngọt đậm. So với vải chính vụ, vải này không ngọt bằng. Giá trung bình chỉ 25.000 – 35.000 đồng/kg. Còn giá vải thiều chuẩn đầu mùa giá không hề rẻ, lên tới 70.000 – 80.000 đồng/kg.

Nhu cầu mua vải đầu mùa của người tiêu dùng khá lớn. Bán từ sáng đến trưa là chị đã hết hàng. Chị cho biết, vì vải đầu mùa chưa ngọt nên chị cũng không dám nhập nhiều. Mỗi ngày chị chỉ lấy vài chục kg bán vì để lâu vải sẽ xuống sắc, bị thâm khó bán hơn.

Vải được bán ở nhiều tuyến phố chủ yếu là loại vải lai. Ảnh TG

Vải thiều chính hiệu hiện được thu hoạch lác đác và được các thương lái thu mua tiêu thụ ở Trung Quốc. Ảnh TG

Theo ghi nhận của PV tại các chợ đầu mối, các chợ dân sinh, vải chưa được bán nhiều. Trên các trang cá nhân, một số chủ tài khoản Facebook rao bán vải thiều Thanh Hà. Tuy nhiên, theo các tiểu thương buôn trái cây, vải được rao bán trên mạng xã hội có thể ở Quảng Ninh, Đắc Lắk và một số địa phương khác… Loại vải này thường chín trước giống với vải u trứng của Thanh Hà hay ở Bắc Giang.

Thời điểm này vải thiều mới chỉ cho thu hoạch lác đác. Đa phần người tới Bắc Giang, Hải Dương… thời điểm này là các thương nhân thu mua vải để xuất qua Trung Quốc. Là một tiểu thương đi thu mua vải, chị Lê Thị Loan (Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, hiện vải được bán với nhiều giá khác nhau tùy vào loại, chất lượng. Loại vải thiều trứng trắng cân vào giá đã 34.000 – 40.000 đồng, được đưa đi tiêu thụ ở Trung Quốc. Loại vải thiều trứng gai tiêu thụ ở nước ta nhiều, giá khi lấy tận vườn từ 22.000 – 33.000 đồng.

Theo chị Loan, giá mua vải mà nhiều người nói chỉ 20.000 – 25.000 đồng ở nhiều tuyến phố chỉ là loại vải lai. Vải u trứng trắng được áp dụng kĩ thuật hiệu quả nên dầy cùi hơn những loại vải khác và được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Giá bán trên thị trường thường gấp 3 – 4 lần loại thông thường. Vải khi ăn chin cùi dày, có vị thơm, ngọt, lúc bóc vỏ không bị ướt tay.





Vải thiều trứng trắng cân vào tại vườn giá đã 34.000 – 40.000 đồng, được đưa đi tiêu thụ ở Trung Quốc. Ảnh TG

Chị Loan cho biết thêm, hiện mới chỉ đầu vụ vải nên sản lượng chưa được nhiều. Như ở Bắc Giang, thời gian thu hoạch dự kiến sẽ bắt đầu từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 7. Vào thời điểm chính vụ thu hoạch, giá vải mới hạ.

Là người tiêu dùng, anh Nguyễn Văn Cao (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, đi trên các tuyến phố thấy nhiều xe bán vải nên anh cũng mua ăn thử. Vải loại này dù hạt hơi to nhưng cũng khá ngon, không bị chua, vị ngọt nhẹ. "So với vải chính vụ thì chưa ngon bằng nhưng gia đình tôi ai cũng thích ăn vải nên tôi cũng thường xuyên mua. Giá vải đầu mùa năm nay lại không quá cao" – anh chia sẻ.

Theo Gia đình & Xã hội