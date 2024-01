Việt Nam có 3 'thành phố du lịch sạch ASEAN'

28/01/2024 6:31 AM (GMT+7)

Theo Ban tổ chức, TP. Vũng Tàu là điểm đến du lịch biển lâu đời nhất Việt Nam với mỗi năm bình quân đón khoảng hơn 6,5 triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Trong nhiều năm qua các đơn vị quản lý và các đơn vị kinh doanh trên địa bàn đã có nhiều nỗ lực trong việc cải tạo, xây dựng TP. Vũng Tàu thành điểm đến xanh - sạch - đẹp. Công tác sửa chữa nâng cấp các điểm du lịch du lịch, việc đảm bảo vệ sinh môi trường tại các bãi tắm, an ninh an toàn cho du khách… nhất là các khu vực du lịch công cộng cũng được các cấp chính quyền quan tâm.

Từ năm 2020 tới nay, đây là lần thứ 3 liên tiếp TP. Vũng Tàu thắng giải thưởng “TP du lịch sạch ASEAN”. Ngoài ra vào tháng 8/2023, TP. Vũng Tàu cũng được tạp chí du lịch nổi tiếng Escape (Australia) xếp hạng 3 trong top 10 bãi biển nổi tiếng nhất thế giới với 238,1 triệu lượt người xem bình chọn.

Cũng ở hạng mục "Thành phố du lịch sạch ASEAN, TP. Huế của tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP. Quy Nhơn của tỉnh Bình Định lần đầu tiên được vinh danh, góp mặt trong xếp hạng của diễn đàn Du lịch Đông Nam Á.

“Thành phố du lịch sạch ASEAN” là giải thưởng thường niên của ASEAN nhằm góp phần tôn vinh và phát triển thương hiệu du lịch chất lượng cao trong khu vực. Giải thưởng được trao định kỳ 2 năm 1 lần vào các năm chẵn. Để giành được giải thưởng này, các địa phương đơn vị trong khu vực cần phải gửi hồ sơ đăng ký.

Các chuyên gia chấm điểm dựa trên 108 tiêu chí của giải thưởng trong 7 hạng mục chính bao gồm: Quản lý môi trường, quản lý chất thải, mức độ sạch sẽ, ý thức bảo vệ môi trường, không gian xanh của môi trường, an toàn an ninh đô thị và y tế, an toàn cơ sở hạ tầng và tiện ích du lịch.

Theo Tiền Phong