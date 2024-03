VNDirect bị "tấn công" và lời cảnh báo nóng của chuyên gia

Thông báo mới nhất của VNDirect về việc khắc phục sự cố.

Tính đến phiên giao dịch chiều nay (28/3), đã bước qua ngày thứ 5 kể từ khi hệ thống của VNDirect bị "tấn công" và hiện hệ thống của công ty chứng khoán này vẫn chưa hoạt động trở lại.

Trong thông báo vừa đăng trên website của VNDirect về "cập nhật quá trình xử lý sự cố", công ty này cho biết: Hôm nay, ngày 28/3/2024, VNDirect dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra thông luồng với các sở giao dịch chứng khoán.

"Hiện tại, chúng tôi và các chuyên gia ANTT vẫn đang song song rà soát các lỗ hổng ANTT (nếu có) để đảm bảo hệ thống được bảo vệ an toàn. Để thực hiện được các giao dịch, VNDirect cần được sự phê chuẩn của hai Sở giao dịch và điều kiện ANTT. Từ đó, chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị để hệ thống giao dịch trở lại sớm nhất", thông báo của VNDirect nêu.

Đồng thời, VNDirect cũng lưu ý nhà đầu tư về các rủi ro của kỷ nguyên số: Nhớ thay đổi mật khẩu định kỳ, không tải các tệp dữ liệu không rõ nguồn gốc hoặc mở quyền truy cập máy tính cá nhân cho người lạ.

"Mọi hỗ trợ xin liên hệ tổng đài 1900545409 để biết thêm thông tin. Kính mong Quý khách hàng thông cảm vì sự bất tiện này!", thông báo nêu rõ.

Liên quan đến sự cố của VNDirect, ông Trương Hiền Phương - Giám đốc cấp cao Chứng Khoán KIS Việt Nam, cho hay, theo thông tin bản thân ông tìm hiểu thì việc VNDirect bị "tấn công" vừa rồi không phải đến từ việc công nghệ yếu, không phải VNDirect không đầu tư vào công nghệ mà việc này đến từ lỗ hổng an ninh.

"Có thể nguyên nhân theo quan điểm cá nhân của tôi là do những nhân viên của VNDirect mở email có những đường link lạ, đăng nhập vào những đường link lạ nên có những phần mềm gián điệp theo đó vào và tấn công vào máy chủ của VNDirect. Nếu thực sự là do nguyên nhân này thì có thể nói không phải do công nghệ của VNDirect không tốt mà do ý thức của người nhân viên mà thôi", ông Phương nhận xét.

Chuyên gia này cũng lưu ý, tất cả các công ty chứng khoán khác dù công nghệ có mạnh cỡ nào vẫn dễ gặp phải tình huống tương tự nếu nhân viên của họ thiếu ý thức, mất cảnh giác.

"Tôi khuyến nghị các công ty chứng khoán đẩy mạnh sử dụng các phần mềm diệt virus, phần mềm bảo vệ an toàn… và liên tục cập nhật, nâng cấp hệ thống bảo mật của toàn công ty chứ không chỉ riêng bảo mật cho hệ thống giao dịch, hệ thống phần mềm để phục vụ việc giao dịch.

Đặc biệt, cần nâng cao ý thức của nhân viên là tránh mở các email lạ, đường link lạ hay các file đính kèm mà bản thân không biết hoặc nghi ngờ chưa rủi ro để tránh các tình huống tương tự như VNDirect", ông Phương khuyến nghị.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VND của VNDirect mở cửa phiên chiều nay tiếp tục giảm nhẹ, về 23.150 đồng/CP với khối lượng giao dịch tính đến 13h30 đạt hơn 24,63 triệu đơn vị.