'Vua nha đam' GC Food đưa 26 triệu cổ phiếu lên sàn chứng khoán

Việc đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán đánh dấu bước ngoặt quan trọng của công ty, đưa thương hiệu GC Food đến gần hơn với cộng đồng, được nhiều người biết đến nhiều hơn. Đồng thời, việc G.C lên sàn sẽ giúp nâng cao sự minh bạch, chuyên nghiệp trong kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

-Ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C đánh cồng mừng ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu GCF trên sàn UPCOM...

Trước đó, ngày 13/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ra Quyết định số 845/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng kí giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C.

Theo đó, 26 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C có giá trị chứng khoán đăng kí giao dịch là 260 tỷ đồng, với mã chứng khoán là GCF. Giá tham chiếu chào sàn trong ngày giao dịch đầu tiên 20/12/2022 là 12.000 đồng/cổ phiếu.

GC Food được thành lập năm 2011 dưới hình thức công ty TNHH với số vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng. Năm 2017, công ty chuyển đổi từ loại hình TNHH sang công ty cổ phần, vốn điều lệ tại thời điểm chuyển đổi là 50 tỷ đồng. Vào giữa năm 2021, vốn điều lệ của công ty nâng lên 260 tỷ đồng và tổng tài sản của công ty đạt 374 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm.

Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C hoạt động trong ngành chế biến và sản xuất thực phẩm với chủ lực là các sản phẩm liên quan đến nha đam và thạch dừa, chiếm gần 90% trong tổng doanh thu của công ty các năm qua. Các sản phẩm nha đam và thạch dừa của công ty xuất khẩu đến 20 quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, EU…

Ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C phát biểu tại buổi lễ.

Tại thị trường trong nước, GC Food cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các hãng trong ngành F&B lớn như Vinamilk, Nutifood,... đồng thời đẩy mạnh bán lẻ với nhiều hệ thống phân phối.

Ngoài 2 sản phẩm chủ lực là nha đam và thạch dừa, GC Food cũng đang sản xuất và cung ứng nhiều loại trái cây tươi thượng hạng như dưa lưới, dưa huỳnh long, nho, táo, ổi… Đồng thời, công ty cũng đầu tư xây dựng hệ thống trang trại chăn nuôi hiện đại với nhiều đối tượng vật nuôi như bò, cừu, dê,… và phát triển hệ thống nhà yến.

Trong tình hình người tiêu dùng đang rất lo ngại về thực phẩm không an toàn hiện nay, việc phát triển kinh tế xanh, ứng dụng nông nghiệp tuần hoàn là bước đi cần thiết và quan trọng mà GC Food đang thực hiện.

Doanh thu năm 2021 của công ty là 334 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 35,2 tỷ đồng, tăng trưởng 108% so với năm 2020. Trong đó, riêng mảng xuất khẩu tăng trưởng mạnh tới 178% so với năm 2020. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế năm 2021 nhanh hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu, nguyên nhân do biên lợi nhuận được cải thiện gần 4%, từ mức 24,5% trong năm 2020 lên 28,4% trong năm 2021.

Tại buổi lễ khai mạc phiên giao dịch đầu tiên, ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C bày tỏ: "Việc chính thức niêm yết cổ phiếu GCF trên UPCOM là vinh dự của công ty, góp phần đem đến cơ hội đầu tư mới cho thị trường. Điều này cho thấy sự nỗ lực của công ty cũng như sự ghi nhận của các cơ quan quản lý đối với sự minh bạch trong hoạt động quản trị, tính cam kết về nghĩa vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật của GC Food. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi khẳng định uy tín và thương hiệu trong ngành sản xuất thực phẩm tại thị trường trong và ngoài nước".

-Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C thực hiện nghi thức đánh cồng mừng ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu GCF trên sàn UPCOM.

Ông Nguyễn Văn Thứ, được biết đến là một doanh nhân tiên phong trong việc sản xuất, kinh doanh nha đam một cách quy mô, bài bản.

Với Tầm nhìn "Tạo ra một thế giới hạnh phúc thông qua việc cung cấp chuỗi thực phẩm hạnh phúc", ông Nguyễn Văn Thứ cùng GC Food đã đưa cây nha đam Việt và nhiều nông sản khác vươn tầm thế giới, mang đến cho người tiêu dùng nhiều sản phẩm chất lượng, an toàn.

GC Food hiện có 2 nhà máy chế biến nha đam và thạch dừa hiện đại và lớn nhất Việt Nam với công suất khoảng 12.000 tấn thạch dừa và 15.000 tấn thành phẩm nha đam/năm tạ. Công ty tiêu thụ khoảng 6 triệu lít nước dừa tươi và 35.000 tấn lá nha đam tươi mỗi năm. Hiện nay Nhật Bản, Hàn Quốc là hai thị trường tiêu thụ lớn nhất sản phẩm thạch dừa và nha đam của công ty, chiếm 60% tổng sản lượng.