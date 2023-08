7 NTK nổi tiếng quảng bá văn hóa, du lịch thông qua ngôn ngữ thời trang

Vào ngày 9/9/2023, tại Phố cổ Hoa Lư, TP Ninh Bình sẽ diễn ra Fashion Show Tinh hoa cố đô do NTK Thạch Linh tổ chức. Đây là show trình diễn áo dài và trang phục dạ hội nhằm quảng bá vẻ đẹp của văn hóa, du lịch Việt thông qua lăng kính thời trang. Trong đó, điểm nhấn là các thiết kế tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và các di tích lịch sử của vùng đất Ninh Bình.

Hội tụ trong show Tinh hoa cố đô là 7 NTK trẻ tài năng của làng thời trang Việt: Thạch Linh, Ivan Trần, Minh Công, Kiên Vũ, Hùng Bảo và cặp đôi NTK Song Toàn.

Trong đó, NTK Ivan Trần (TPHCM) được đánh giá là một gam màu lạ của giới thời trang Việt Nam. Anh đã có hành trình xây dựng chỗ đứng trong lòng người yêu mến thời trang bằng nhiều bộ sưu tập độc đáo, phá cách nhưng giàu tính ứng dụng. NTK Ivan Trần từng giành vị trí Top 6 cuộc thi Project Runway Vietnam 2015, đã tham gia các sàn diễn lớn thế giới như: India Fashion Week 2022 tại Australia, Fashion Week Artober tại Kuala Lumpur - Malaysia, Asean - Korea Fashion Week 2022 tại Busan - Hàn Quốc... Anh là chủ dự án “I don’t care - Vì trẻ em ung thư” cùng sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng và đồng hành cùng Miss Charm 2022 trong BST áo tắm.

NTK Kiên Vũ đến từ Hải Phòng là chủ nhân của những thiết kế mang tinh thần tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ, đề cao giá trị dân tộc với phong cách phóng khoáng và tinh tế, hào sảng. Thời trang của những giấc mơ – đó là điều mà chàng trai đất Cảng luôn hướng đến. Dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng chàng trai sinh năm 2001 Kiên Vũ đã có nhiều thành tích đáng nể: Vào Bán kết Nghiên cứu khoa học toàn quốc năm 2018 với đề tài đưa thời trang tái chế vào cuộc sống, Top 10 Nhà thiết kế xuất sắc nhất của Vietnam Top Fashion and Hair 2020, Top 5 Nhà thiết kế thời trang ấn tượng 2021… Những thiết kế của Kiên Vũ đã xuất hiện, ghi dấu ấn mạnh mẽ trên nhiều show diễn lớn trong nước và quốc tế như: BangKok, Dubai, Hàn Quốc, Anh…

NTK Nguyễn Hùng Bảo đến từ Kiên Giang chuyên khai thác những giá trị truyền thống thông qua góc nhìn của gen Z về văn hóa, cảnh vật và con người Việt Nam. NTK sinh năm 1999 này sở hữu nhiều thành tích nổi bật như: Trang phục dân tộc xuất sắc nhất tại Mister Glam Vietnam 2022, Top 11 phần thi Eco Dress cuộc thi Miss Eco Vietnam 2022, Top 10 BST Sakura Vietnam, Top 15 trang phục dân tộc cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2022, Top 15 Vietnam Newgen Award 2020... Đặc biệt, NTK Nguyễn Hùng Bảo chính là đồng tác giả với NTK Thạch Linh trong thiết kế vedette trong BST “Chênh chao Y Tý” gây tiếng vang được Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc trình diễn tại Look Spring Summer Fashion Week 2023.

NTK Nguyễn Minh Công là người để lại dấu ấn đáng nhớ trong cuộc thi Lựa chọn trang phục dân tộc Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2023. Trước đó, anh đã có nhiều thành tựu như: Kỷ lục Người đầu tiên tại Việt Nam sáng tạo nên bộ sưu tập thời trang mini với chất liệu từ các món ăn của ẩm thực miền Tây Nam Bộ, giải Cống hiến - Sống bằng sáng tạo 2021 do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng; giải Influencers Of The Year 2022 do Tạp chí Men&Life tổ chức. Anh còn là Đại sứ Quảng bá Ẩm thực - Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ 2023 và là mentor hỗ trợ, hướng dẫn hoàn thiện trang phục dân tộc trong các cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Miss Charm, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Cặp đôi NTK Song Toàn gồm 2 NTK nổi tiếng trong lĩnh vực thiết kế áo dài tại Việt Nam Phạm Sĩ Toàn và Huỳnh Bảo Toàn. Hơn 5 năm trước, bộ đôi NTK Song Toàn đã cho ra mắt thương hiệu áo dài và mau chóng được nhiều nghệ sĩ tên tuổi cũng như khách hàng yêu thích, lựa chọn. Dấu ấn của cặp đôi NTK Song Toàn có thể kể đến: BST dạ hội tại đêm Chung khảo Toàn quốc Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023; NTK áo dài được các người đẹp nổi tiếng lựa chọn như Hoa hậu Trái đất Mina Sue Choi, Hoa hậu H’hen Nie, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Hà Thu… Họ cũng là tác giả của những BST áo cưới luôn “cháy hàng” khi được ra mắt...

“Bông hồng” duy nhất tại Tinh hoa cố đô, cũng chính là người khởi xướng show diễn, NTK Thạch Linh. Cô gái 9X này là NTK trang phục biểu diễn quen thuộc của nhiều gương mặt tên tuổi như Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Đông Nhi, Tân Nhàn, Huyền Trang, Lương Nguyệt Anh, Sèn Hoàng Mỹ Lam, Lê Âu Ngân Anh… Xuất thân là một ca sĩ, cô hiểu rõ mỗi nghệ sĩ cần những yếu tố gì khi đứng trên sân khấu, từ đó sáng tạo ra được trang phục phù hợp với cá tính của mỗi nghệ sĩ cũng như tác phẩm mà họ thể hiện. Thời trang của Thạch Linh rất đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, chất liệu, chinh phục giới mộ điệu bởi sự lộng lẫy, rực rỡ, tôn vinh được vóc dáng người mặc và mang nhiều thông điệp văn hóa ý nghĩa.

Trình diễn trang phục của 7 NTK nổi tiếng trong show Tinh hoa cố đô là dàn Hoa hậu, Á hậu được nhiều người yêu mến của showbiz Việt. Đó là Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Hoa hậu Miss Grand 2022 Đoàn Thiên Ân, Á hậu Miss World Vietnam 2022 Nguyễn Phương Nhi. Đảm nhận vai trò MC chương trình cũng là một nàng Hậu tài sắc: Hoa hậu Miss World Vietnam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương.

Đặc biệt, biểu diễn trong đêm thời trang quảng bá du lịch Tinh hoa cố đô còn có 10 người đẹp nổi bật nhất cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam – Miss International Queen Vietnam 2023 (MIQ 2023). Đó là Hoa hậu Nguyễn Hà Dịu Thảo, Á hậu 1 Nguyễn Tường San, Á hậu 2 Nguyễn An Nhi cùng 7 người đẹp Trần Quân, Đỗ Tây Hà, Nikkie Song Phúc, Mỹm Trần, Nguyễn Vũ Hà Anh, Nguyễn Đan Tiên, Bolo Nguyễn.

Cùng với dàn MIQ 2023 và dàn Hậu nổi tiếng, Fashion Show Tinh hoa Cố đô còn có sự tham gia của nhiều mẫu nhí tài năng. Bên cạnh đó, nhiều giọng ca được công chúng yêu thích và dàn hot Tiktoker như Trâm Đỗ, Thành Ý Võ, Linh Babie, Phạm Thoại, Lê Bống, Ngọc Kem, Vương Khánh, Phan Ngọc Ánh... cũng sẽ hội tụ trong chương trình.

Tiết lộ thêm về Fashion Show Tinh hoa Cố đô, NTK Thạch Linh cho biết, sân khấu đêm diễn được thiết kế trong không gian Phố cổ Hoa Lư Ninh Bình, lấy cảm hứng chủ đạo từ không gian Núi đá vôi Ninh Bình và sắc xanh rong rêu của Tràng An và đầm Vân Long. Với mong muốn quảng bá du lịch Ninh Bình, lan tỏa rộng rãi vẻ đẹp vùng đất Hoa Lư qua thời trang, show Tinh hoa Cố đô sẽ không bán vé để mọi người dân đều có cơ hội thưởng thức.

Theo Gia đình Việt Nam