Khách du lịch nườm nượp đến TP.HCM

Dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, TP.HCM bội thu từ du lịch, thu hút khoảng 325.000 lượt khách nội địa, 54.000 lượt khách quốc tế, mang lại doanh thu khoảng 3.235 tỷ đồng.



Theo thống kê của Sở Du lịch TP.HCM, 4 tháng đầu năm 2024, doanh thu ngành du lịch thành phố ước khoảng 60.046 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, đạt 31,6% kế hoạch năm.

Lượng khách nội địa và khách quốc tế đến TP.HCM cũng đều tăng so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, TP.HCM đón hơn 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 32% so với cùng kỳ; khách nội địa đến thành phố hơn 10,8 triệu lượt, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Du khách ngắm TP.HCM từ buýt sông 2 tầng. Ảnh: P.Minh

Ngành du lịch TP.HCM đã tiếp tục phát triển thêm nhiều sản phẩm mới, nằm trong nhóm các sản phẩm chủ lực theo định hướng trong thời gian tới.

Cụ thể, điểm đến du lịch cộng đồng Thiềng Liềng, Cần Giờ giai đoạn 2 đã được ra mắt đúng 1 năm sau khi đưa vào vận hành giai đoạn 1.

Khu du tích lịch sử địa đạo Củ Chi đưa chương trình tham quan Trăng chiến khu, trở thành một tour đêm độc lạ trên vùng Đất Thép phục vụ du khách.

Sản phẩm du lịch buýt 2 tầng trên sông Saigon River Sightseeing sau khi đưa vào hoạt động được du khách đón nhận tích cực. Đến nay, TP.HCM có 17 sản phẩm du lịch đường thủy.

Sở Du lịch TP.HCM phối hợp Sở Y tế ban hành kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch y tế, tiếp tục tham mưu thực hiện Đề án phát triển du lịch y tế từ nay đến 2030, tầm nhìn đến 2045.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết điểm nhấn của ngành du lịch TP.HCM trong quý II/2024 là Lễ hội Sông nước lần thứ hai, kéo dài đến 10 ngày, từ 31/5 đến 9/6.

Điểm nhấn của lễ hội Sông nước TP.HCM 2024 là chương trình nghệ thuật khai mạc “Chuyến tàu huyền thoại” diễn ra vào đêm 31/5 tại khu cảng Nhà Rồng, nối tiếp các cung bậc cảm xúc của “Dòng sông kể chuyện” vào năm ngoái.

“Chuyến tàu huyền thoại” là câu chuyện về những chuyến tàu đặc biệt đã từng đến và đi trên dòng sông Sài Gòn, là những chuyến tàu lịch sử gắn với những dấu mốc quan trọng của non sông đã đi vào lịch sử và trở thành huyền thoại.

Chương trình được giới thiệu là vở đại nhạc kịch ngoài trời lần đầu tiên được tổ chức trên sông Sài Gòn. Không gian biểu diễn được dàn dựng như một phim trường rộng lớn, bối cảnh liên tục thay đổi tạo sự bất ngờ cho người xem.

Ngoài ra, chương trình cũng ứng dụng kỹ xảo điện ảnh vào dàn dựng sân khấu, quy tụ hơn 1.000 diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng.