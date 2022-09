8 địa điểm bỏ hoang trong lòng đô thị hiện đại

3. Nhà nguyện Nossa Senhora das Vitórias (Bồ Đào Nha): Công trình mang lối kiến trúc gothic này nằm cạnh một hồ nước yên bình ở Sao Miguel. Nhà nguyện được xây dựng từ những năm 1880, từng thuộc sở hữu của chủ đất địa phương - ông Jose Do Conto. Do Conto cho xây dựng công trình này để làm nơi chôn cất người vợ không may qua đời vì bạo bệnh. Khi Do Conto qua đời vào năm 1898, di nguyện của ông là được yên nghỉ cùng vợ trong nhà nguyện này.