Báo quốc tế viết về hành trình khám phá món bún chả ở góc phố Hà Nội

Chuyên trang ẩm thực Slurrp đã kể về hành trình khám món bún chả nổi tiếng của Việt Nam. Tác giả viết: thưởng thức sự hài hòa của thịt lợn nướng, bún, rau thơm và nước chấm tuyệt vời, món ăn mang đến sự sáng tạo mang biểu tượng của Hà Nội.

Có nguồn gốc từ Hà Nội, món ngon này đã trở thành một biểu tượng của ẩm thực Việt Nam. Thịt heo nướng thơm lừng, béo ngậy, ăn kèm với bún mềm, các loại rau thơm như bạc hà và rau mùi, cùng nước chấm đậm đà (hay thường gọi là nước mắm) tạo nên sự hòa quyện giữa kết cấu và hương vị khiến thực khách càng thèm ăn thêm. Bún chả là món ăn mang lại niềm vui thực sự cho cả người dân địa phương và du khách quốc tế đang tìm kiếm một trải nghiệm ẩm thực Việt Nam đích thực.

Theo tác giả, nguồn gốc của bún chả có thể bắt nguồn từ những con phố nhộn nhịp của Hà Nội, thủ đô của Việt Nam. Đây là món ăn đường phố phổ biến vào thế kỷ 20 và từ đó ăn sâu vào ẩm thực Việt Nam.

Một phần bún chả trở nên nổi tiếng là do giá cả phải chăng, dễ ăn và hương vị thơm ngon. Món ăn cũng phản ánh sự tinh tế và nhanh nhẹn của đầu bếp Việt Nam, những người đã kết hợp một cách sáng tạo thịt lợn nướng, bún và các loại rau tươi để tạo nên một bữa ăn vừa ý.

"Để nướng thịt lợn cho món bún chả, đầu bếp phải làm nóng vỉ nướng ở nhiệt độ cao. Thịt lợn được tẩm đẫm nước sốt và đặt lên vỉ nướng trong khoảng 3-4 phút cho mỗi mặt. Quan sát đến khi chúng chín đều và có vết cháy đẹp mắt. Sau khi nướng, đặt thịt lợn sang một bên. Bày biện món ăn bao gồm việc xếp bún vào bát phục vụ, đặt thịt lợn nướng thái lát lên trên, sẵn sàng rau thơm tươi, giá đỗ, dưa chuột thái lát, chanh và nước chấm đi kèm", tác giả lưu ý cách chế biến với món bún chả Hà Nội.

Văn hóa ẩm thực Việt Nam

Ngoài sự hấp dẫn về mặt ẩm thực, bún chả còn có ý nghĩa văn hóa khi được ví như một biểu tượng của văn hóa ẩm thực đường phố sôi động của thủ đô Hà Nội và tinh thần ăn uống cộng đồng ở Việt Nam. Sự phổ biến của bún chả như một món ăn đường phố cũng tạo nên sự gắn kết giữa mọi người với nhau, giúp họ thưởng thức hương vị phong phú của ẩm thực Việt Nam trong khi hòa mình vào bầu không khí sôi động của đường phố Hà Nội.

Để thưởng thức bún chả theo cách truyền thống, thực khách thường dùng đũa tre gắp một phần chả nướng và đặt lên trên mặt bún. Các loại rau thơm tươi được thêm vào bát, và mọi thứ được trộn đều với nhau. Thịt lợn sau đó được nhúng vào nước chấm chua ngọt trước mỗi miếng. Bún chả thường được dùng chung giữa bạn bè hoặc các thành viên trong gia đình, làm nổi bật bữa ăn quây quần bên nhau ở Việt Nam.

Ăn kèm thêm, có thể là nem cua bể - một món ăn kèm hoàn hảo với bún chả. Những chiếc nem rán giòn rụm, béo ngậy, trong phần nhân rất đầy đặn thêm những miếng thịt cua bể trắng phau đầy hấp dẫn.

Theo trang báo, bún chả Việt Nam ngày nay đã đi vào văn hóa đại chúng, xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông và khẳng định vị thế là một biểu tượng của ẩm thực Việt Nam.

Vào năm 2016, đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain đã cùng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama dùng bún chả trong chuyến thăm Việt Nam. Khung cảnh ăn uống đã thu hút sự chú ý của toàn cầu đến món ăn nổi tiếng của Hà Nội. Việc từng được một tổng thống Mỹ và đầu bếp nổi tiếng thế giới thưởng thức món ăn này đã giúp danh tiếng của bún chả Việt Nam ngày càng vang xa trên toàn cầu.

Thêm vào đó, nhắc đến bún chả Việt Nam, cuốn sách The Beauty of Humanity Movement của tác giả Camilla Gibb cũng từng nhắc đến món ăn này. Bún chả Việt Nam cũng đã được giới thiệu trong các chương trình truyền hình như "Street Food: Asia" và "No Reservations".

Theo báo Tổ quốc