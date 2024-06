Bắt 1 phụ nữ cho vay với lãi suất đến 1200%/năm

Chiều 31/5, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Lô Thị Trang để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thời gian qua, Trang (32 tuổi, ngụ khối 16, phường Lê Lợi, TP Vinh) hoạt động cho người dân vay tiền với lãi suất “cắt cổ”. Khi người vay tiền chưa kịp trả gốc hoặc lãi thì Trang gọi điện chửi bới, gây sức ép, đe dọa, buộc người vay phải tiếp tục trả tiền.

Công an TP Vinh đã xác lập chuyên án để điều tra nhưng Trang hoạt động tinh vi.

Lô Thị Trang

Quá trình cho vay tiền, Trang không viết giấy thể hiện lãi suất vay mà sử dụng phần mềm trên mạng xã hội để quản lý việc cho vay và thu lãi.

Sau khi bị bắt, Trang khai nhận đã cho vay lãi nặng từ đầu năm 2023 đến nay.

Trang đã cho một số khách hàng vay tiền với lãi suất từ 356%/năm đến 1216,67%/năm. Với tổng số tiền cho vay gần 1,5 tỉ đồng, Trang đã thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án và thông báo những người dân nào là bị hại thì liên hệ cơ quan công an để được giải quyết.

Theo plo.vn