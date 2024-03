Cạnh tranh giành thị phần, các công ty chứng khoán "chạy đua" cho vay margin lãi suất thấp

14/03/2024 11:37 AM (GMT+7)

14/03/2024 11:37 AM (GMT+7)

Sự sôi động của thị trường chứng khoán ngay từ những tháng đầu năm nay khiến nhu cầu vay margin (giao dịch ký quỹ) của nhà đầu tư cũng trở nên sôi động hơn. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, các công ty chứng khoán đã vào cuộc "chạy đua" giảm lãi suất cho vay margin so với thời điểm cuối năm ngoái.

Các công ty chứng khoán đang "chạy đua" cho vay margin lãi suất thấp. Ảnh: SSI

Mới đây, SSI thông báo các khách hàng có dư nợ tăng thêm trên 3 tỷ đồng sẽ có cơ hội nhận mức lãi suất vay giảm đến 2% trên lãi suất hiện tại trong chương trình “Vay nhiều - Lãi yêu".

Cụ thể, khách hàng có dư nợ tăng thêm trên 3 tỷ đồng so với mốc dư nợ tại cuối ngày 31/1/2024 sẽ được hưởng mức lãi suất cho vay margin giảm 1% so với lãi suất hiện tại. Đối với khoản dư nợ tăng thêm trên 10 tỷ đồng sẽ được giảm 2% so với lãi suất hiện tại, trong khi lãi suất cho vay hiện hành của SSI là 13,5%/năm.

Ngoài ra, SSI cũng có chương trình "Full năm Rồng - Hoàn lãi margin đến 50 triệu đồng" - Chương trình ưu đãi lãi vay margin dành cho các khách hàng mới và khách hàng chưa dùng margin được SSI triển khai từ ngày 25/1/2024.

Theo đó, khách hàng của chương trình sẽ được áp dụng các ưu đãi: Hoàn lãi margin 20% trên lãi thực thu hàng tháng; Số tiền hoàn lãi lên đến 5 triệu đồng/ tháng/ khách hàng và 50 triệu đồng/ năm khách hàng.

Ngoài SSI, từ đầu năm 2024 đến nay, nhiều công ty chứng khoán đã đưa ra các phương án giảm lãi vay margin nhằm kích cầu đầu tư.

Chẳng hạn, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam đang triển khai chương trình "Đón tết rồng - Lãi suất về 0%". Cụ thể, 1.000 khách hàng mở mới tài khoản ký quỹ và đăng ký đầu tiên sẽ hưởng ưu đãi lãi suất 0% cho 100 triệu đồng dư nợ đầu tiên. Chương trình kéo dài từ ngày 19/2/2024 đến ngày 19/3/2024.

Ngoài ra, để tri ân khách hàng cũ và chào đón các khách hàng mới, Chứng khoán Yuanta Việt Nam tiếp tục gia hạn chương trình ưu đãi "Vay nhiều – Giảm lãi suất" với lãi suất ký quỹ chỉ từ 8%, áp dụng cho tất cả khách hàng đăng ký tham gia từ ngày 19/2 đến hết ngày 19/3/2024.

Tính đến cuối tháng 2, VN-Index ghi nhận ở mốc 1.252,73 điểm, tăng 7,59% so với cuối tháng 1 và tăng 10,87% so với cuối năm 2023. Thanh khoản thị trường tiếp tục sôi động với khối lượng giao dịch bình quân đạt 841,5 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên đạt hơn 20.670 tỷ đồng, tăng lần lượt 15,9% về khối lượng và 25,1% về giá trị so với tháng 1.

Hoặc, Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam cũng mới ra mắt gói vay ký quỹ với lãi suất ưu đãi khi khách hàng mở tài khoản mới (từ nay tới ngày 31/3) gói margin ưu đãi lãi suất 7,99%/năm với hạn mức dư nợ tối đa 500 triệu đồng/tài khoản. Tuy nhiên, đối với khách hàng cũ, lãi suất cho vay margin hiện hành tại doanh nghiệp này vẫn là 13%/năm



Cùng với lãi suất margin thấp, nhiều công ty chứng khoán cũng đang triển khai chính sách "zero fee" - phí 0 đồng để khuyến khích nhà đầu tư giao dịch.

Hiện tại, lãi suất cho vay margin ở các công ty chứng khoán đang nằm trong khoảng 10,4% - 14,5%/năm. Trong đó, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vẫn là công ty chứng khoán có lãi suất cho vay margin cao nhất hiện nay, ở mức 14,5% năm.

SSI đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi margin hấp dẫn.

Trong khi đó, Chứng khoán VPS thì vẫn chia mức lãi suất cho vay margin theo từng đối tượng khách hàng.

Cụ thể, mức lãi suất cho vay ký quỹ đối với khách hàng hiện hữu là 14%/năm. Đối với khách hàng mở mới, VPS áp dụng mức lãi suất cho 30 ngày đầu tiên 7,5%/năm, 30 ngày tiếp theo là 8%/năm và từ ngày 61 trở đi là 14%/năm.

Theo thống kê mới nhất của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), tổng số lượng tài khoản giao dịch trong nước đạt trên 7,485 triệu tài khoản. Trong đó, số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm chủ yếu với số lượng gần 7,47 triệu tài khoản, số lượng tài khoản của nhà đầu tư tổ chức chiếm 16.434 tài khoản.

Về số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tại thời điểm 29/2 số lượng tài khoản đạt 45.677 đơn vị. Trong đó, có 41.131 tài khoản của nhà đầu tư cá nhân và 4.546 tài khoản của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Như vậy, số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước đã tăng 113.097 tài khoản so với thời điểm 31/1. Con số này tương đương với khoảng 7,5% dân số.

Tuy nhiên, nếu so với các thị trường trong khu vực, tỷ lệ dân số tham gia đầu tư chứng khoán tại Việt Nam còn khá khiêm tốn. Cụ thể, tỷ lệ này tại Thái Lan vào năm 2017 đã là 27,9%, Malaysia là 31,6% (năm 2017), Trung Quốc là 10,7% (năm 2020), Ấn Độ là 15,4% (năm 2021).