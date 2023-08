Bất chấp sốt hàng, ông Cua vẫn cam kết không tăng giá gạo ST25

Chiều 12/8, cửa hàng gạo Phương Nam trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TP.HCM dù chưa hết ngày nhưng gạo ST25 đã gần như được giao đi hết. Đây là chi nhánh trực tiếp gạo ST25 Ông Cua của DNTN Hồ Quang Trí tại TP.HCM.



Các nhân viên kho, giao nhận đang hoàn tất những đơn hàng cuối cùng trong ngày.

Gạo ST25 tại cửa hàng gạo Phương Nam trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3 bán chạy giữa bão giá gạo. Ảnh: Phúc Minh

Ông Đinh Quang Thành, Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Lương thực Phương Nam cho biết từ đầu tháng 8 đến nay, gạo ST25 được DNTN Hồ Quang Trí đưa từ Sóc Trăng lên ngày nào là hết ngày đó. Trước đây cũng vậy nhưng những ngày trở lại đây có xu hướng hết sớm hơn, dù sản lượng bán ra tăng so với trước.



“Trước đây, mỗi ngày doanh nghiệp chúng tôi bán ra khoảng 5 tấn gạo ST25 nhưng hiện nay tăng lên khoảng gấp rưỡi, 7 tấn mỗi ngày”, ông Thành nói với Thế Giới Tiếp Thị.

Theo ông Thành, dù sản lượng gạo bán ra tăng, giá gạo bán lẻ trên thị trường nhìn chung cũng tăng nóng nhưng gạo ST25 thương hiệu Gạo Ông Cua của kỹ sư Hồ Quang Cua vẫn không tăng giá. Ông Thành nói đây là chỉ đạo trực tiếp của kỹ sư Hồ Quang Cua về giá gạo ST25 Ông Cua hiện nay, dù thị trường đang biến động ra sao.

Giá gạo ST25 thường túi 5kg hiện nay là 170.000 đồng (tương đương 34.000 đồng/kg). Gạo ST25 lúa tôm túi 5kg 185.000 đồng (tương đương 37.000 đồng/kg), hộp lúa tôm cao cấp 2kg có giá 90.000 đồng (tương đương 45.000 đồng/kg).

“Ông Cua yêu cầu chúng tôi giữ giá. DNTN Hồ Quang Trí cho biết sẽ đảm bảo sản lượng, đồng thời không tăng giá gạo ST25 trong tháng 8 này, cũng như tháng 9 và tháng 10 tới”, ông Thành nói.

Theo ông, việc giữ giá này nhằm ổn định thị trường. Các doanh nghiệp lớn cần có trách nhiệm, bình ổn giá mặt hàng gạo để người dân yên tâm trong giai đoạn giá gạo biến động.

Ông Hồ Quang Cua - cha đẻ giống gạo ST25. Ảnh: Phúc Minh

Ông Là - chủ đại lý gạo tại chợ Bà Chiểu, cũng xác nhận giá các loại gạo có thương hiệu, gạo túi của những doanh nghiệp lớn, trong đó có gạo ST25 Ông Cua cũng không tăng giá. “Chỉ một số gạo ST25 Long An, hoặc gạo ST25 cân đong mới tăng giá. Riêng gạo ST25 Ông Cua và một số doanh nghiệp khác thì không tăng”, ông Là nói.

Ghi nhận tại các hệ thống siêu thị như Co.opmart, Big C, GO!, MM Mega Market, Lotte Mart… vẫn ở mức ổn định. Gạo đầy ắp trên quầy kệ. Sức mua cũng không quá cao. Tại MM Mega Market An Phú, TP.Thủ Đức, một số mặt hàng gạo còn đang có chương trình khuyến mãi.

Phía Saigon Co.op cho hay, nguồn cung và giá cả các mặt hàng gạo tại hệ thống siêu thị vẫn bình ổn. Đơn vị có nguồn dự trữ tốt, và đặc biệt đã ký kết dài hạn với các nhà cung cấp gạo.

Sở Công Thương TP.HCM cũng cho biết gạo là một trong những mặt hàng lương thực được bình ổn hàng năm. Từ đầu năm đến nay, gạo bình ổn không điều chỉnh giá, bán thấp hơn thị trường 5 - 10%.

Sở Công Thương TP.HCM đã yêu cầu các doanh nghiệp bình ổn thị trường chủ động triển khai kế hoạch thu mua, dự trữ, bảo đảm nguồn hàng, cung ứng đủ, vượt số lượng đã đăng ký trong mọi tình huống; bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và bán đúng giá đăng ký đã được Sở Tài chính công bố.