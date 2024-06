Becamex IDC sẽ tăng vốn trong quá trình giảm vốn Nhà nước

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ 2024 của Becamex IDC (mã HoSE: BCM) ngày 27/6 ở Bình Dương, HĐQT trình và đã được cổ đông thông qua phương án phát hành 300 triệu cổ phiếu ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai tại HoSE.

Giá khởi điểm được xác định dựa trên ba nguyên tắc, không thấp hơn 50.000 đồng/cp. Mục tiêu huy động tối thiểu 15.000 tỷ đồng để đầu tư dự án (6.300 tỷ đồng), góp vốn cho các đơn vị thành viên (3.634 tỷ đồng) và tái cấu trúc tài chính (5.066 tỷ đồng).

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 - 2025, sau khi được cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán.

Becamex IDC là công ty hàng đầu về bất động sản công nghiệp tại Bình Dương. Ảnh: Becamex

Năm 2024, Becamex sẽ khởi công 4.200 căn nhà ở xã hội vào đầu quý III, bao gồm Khu 6 Việt Sing (TP. Thuận An) và Khu 5 Định Hòa (TP. Thủ Dầu Một). Đồng thời, khởi công tiếp 6.800 căn nhà ở xã hội vào cuối quý IV/2024, gồm các khu 2, 7, 8, 9 Việt Sing và khu 3, 4 Định Hòa (TP. Thủ Dầu Một) sau khi hoàn chỉnh hồ sơ.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2024 - 2025, Becamex đặt mục tiêu huy động ít nhất 33.000 tỷ đồng để phục vụ nhu cầu đầu tư sản xuất - kinh doanh, đồng thời đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Nhà nước được giữ trên 65% vốn điều lệ. Hiện tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài tại Becamex là 1,3%.

Tại đại hội lần này, Becamex bổ sung thêm ngành sản xuất điện (hoạt động sản xuất điện từ năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo), đồng thời trình cổ đông về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 34% tại Becamex.

Nhà đầu tư nước ngoài rộng cửa với Becamex

Các nhà đầu tư ngoại có thể sở hữu tối đa 34% cổ phần của Becamex là nhờ tháng 5 vừa qua, Chính phủ đã phê duyệt tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại tổng công ty này. Quyết định 426/QĐ-TTg của Chính phủ nêu rõ việc phê duyệt tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ tại Becamex giảm từ 95,44% vốn điều lệ xuống mức nắm giữ trên 65% vốn điều lệ đến hết năm 2025.

Cổ phiếu BCM đang được giao dịch quanh mức 66.000 đồng trong phiên giao dịch ngày 27/6, cao hơn 32% so với giá chào bán 300 triệu cổ phiếu để chào công khai. Tháng 9/2022, cổ phiếu BCM đạt giá giao dịch gần 100.000 đồng/cổ phiếu.

Theo Công ty Chứng khoán MBS, tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu của Becamex đang là 103%, cao hơn so với trung bình ngành. Giai đoạn năm 2024-2025, MBS cho rằng nợ vay của Becamex giảm nhẹ nhờ thanh toán các khoản nợ đến hạn (năm 2024: 2.700 tỷ đồng, năm 2025 là 1.500 tỷ đồng), tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu của Becamex duy trì ở mức 96% và 95%. Tổng nợ vay lần lượt đạt 18.659 tỷ đồng và 19.438 tỷ đồng, chi phí lãi vay (bao gồm cả phần lãi được vốn hoá) là 2.016 tỷ đồng và 2.000 tỷ đồng.

MBS cho rằng phần lớn nguồn tiền trả nợ vay đến từ chuyển nhượng dự án bất động sản và cổ tức nhận từ công ty thành viên, do đó áp lực từ chi phí tài chính có thể là lý do Becamex phải tiếp tục thực hiện các thương vụ chuyển nhượng dự án.

MBS cũng lưu ý hiện tỷ lệ vay nợ cao, bao gồm áp lực trả nợ trái phiếu năm 2024-2025.

Do đặc thù phát triển nhiều dự án cùng lúc nên trong thời gian qua, Becamex đã huy động vốn lớn. Tính đến cuối năm 2023, tổng dư nợ vay của Becamex đạt 19.738 tỷ đồng (vay ngắn hạn 9,384 tỷ đồng, vay dài hạn 10,353 tỷ đồng) tăng 24% so với đầu năm, trong đó giá trị trái phiếu phát hành tại thời điểm cuối năm đạt 11.906 tỷ đồng, tăng 1.585 tỷ đồng so với đầu năm, theo MBS.