Long An đẩy nhanh phát triển bất động sản công nghiệp, đô thị

Một góc thành phố Tân An -- trung tâm hành chính của tỉnh Long An. Ảnh tư liệu

Theo quyết định của Chính phủ về chuyển đổi 43 ha đất lúa sang bất động sản công nghiệp do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký, UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo, tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đảm bảo thống nhất hồ sơ và thực địa, đảm bảo chỉ tiêu đất trồng lúa được Thủ tướng phân bổ.



UBND tỉnh cũng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bóc tách sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thẩm định, kết quả thẩm định và nội dung kiến nghị Thủ tướng chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.



Bất động sản Long An lao nhanh về phía trước

Tại Hội nghị Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của Long An ngay25/ 7/2023, UBND tỉnh Long An đã ký biên bản ghi nhớ với 10 nhà đầu tư để nghiên cứu đầu tư các dự án hạ tầng, khu công nghiệp, khu đô thị, khu phức hợp vui chơi giải trí, nhà ở xã hội, nông nghiệp công nghệ cao.

Trong số này , Vingroup ký bản ghi nhớ đầu tư các dự án tổ hợp nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. BIM Group ký biên bản ghi nhớ để nghiên cứu đầu tư phát triển lĩnh vực bất động sản, năng lượng tái tạo và nông nghiệp thực phẩm tại Long An. Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng ký bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư phát triển các khu đô thị, thương mại, dịch vụ với tiêu chuẩn quốc tế tại Long An.

Trong lĩnh vực hạ tầng, Ngân hàng VPBank và Công ty cổ phần Tập đoàn MIK Group ký bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Long An giới thiệu 13 dự án ưu đãi đầu tư gồm: Khu kinh tế cửa khẩu Long An; khu công nghiệp Phú An Thạnh; khu công nghiệp Việt Phát; khu công nghiệp Prodezi; khu phức hợp giải trí Khang Thông; khu đô thị Nam Long VCD; trung tâm công nghệ sinh học vùng Đồng Tháp Mười tại Long An; khu vực tiếp nhận kho vận, logistics - cảng Long An; xây dựng trung tâm kho vận lương thực tại vùng Đồng Tháp Mười tỉnh Long An; trung tâm kho vận và dịch vụ logistics; phát triển chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Long An; đầu tư sản xuất và xây dựng các nhà máy chế biến khoai mỡ; nhà máy chế biến thanh long.

Sau đó 3 ngày, UBND tỉnh phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM tổ chức tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư của Nhật Bản vào Long An. Tại sự kiện, rất nhiều công ty Nhật Bản cho biết Long An, với vị trí giáp TP.HCM và là cửa ngõ đến khu vực miền Tây rộng lớn, cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh, đang thu hút nhiều vốn đầu tư từ Nhật Bản.

Hội nghị xúc tiến đầu tư của Nhật Bản vào Long An ngày 28/7/2023 thu hút nhiều đại biểu từ các doanh nghiệp. Ảnh: T.M

Sau đó, vào tháng 10/2023, một công ty con của Vinhomes được UBND tỉnh Long An chấp thuận làm chủ đầu tư khu đô thị mới Đức Hòa - Hậu Nghĩa với quy mô gần 200 ha và tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD. Dự án này nằm tại thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng và Tân Mỹ, huyện Đức Hòa.

Tháng 3/2024, theo kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An công bố, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại An là liên danh duy nhất đăng ký thực hiện dự án khu đô thị mới này. Trong đó, Thái Sơn là công ty con của Vinhomes với tỷ lệ sở hữu 99,8%.

Dự án trên có quy mô hơn 930 ha, phục vụ dân số gần 81.000 người. Theo quy hoạch, dự án sẽ có hơn 8.300 nhà ở liền kề, hơn 4.700 căn biệt thự, 7.280 căn hộ chung cư và gần 7.050 căn nhà ở xã hội. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 74.400 tỷ đồng, tương đương khoảng 3 tỷ USD. Trong đó, chi phí sơ bộ để thực hiện dự án khoảng gần 60.200 tỷ, còn lại là phục vụ công tác hỗ trợ bồi thường, tái định cư.

Tháng 2/2024, liên danh giữa Vinhomes và Công ty CP Tập đoàn đầu tư Việt Nam (VIG) đăng ký triển khai dự án khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây với tổng vốn hơn 3 tỷ USD tại huyện Cần Giuộc. Dự án có quy mô sử dụng đất dự kiến gần 1.090 ha cho dân số khoảng 90.000 người, gồm các sản phẩm như nhà ở thương mại với hơn 15.200 lô đất, trong đó 7.050 căn liền kề, gần 8.200 biệt thự; 13.440 căn nhà ở xã hội và 2.370 căn nhà ở tái định cư thấp tầng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tiến độ thực hiện 7 năm.

Đầu tháng 4 vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chấp thuận cho UBND tỉnh Long An chuyển mục đích sử dụng 201 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức.

Dự án tại xã Thanh Phú có quy mô trên 220 ha, tổng mức đầu tư là trên 16.981 tỷ đồng. Chủ đầu tư là một liên doanh giữa Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB và Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark.

Huyện Đức Hòa (Long An) giáp TP.HCM đang phát triển mạnh về bất động sản.

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An đang mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Bình An Đức Hòa, tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa. Mục tiêu dự án nhằm đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu đô thị nhằm kết nối hạ tầng đồng bộ khu vực theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết (sản phẩm là chung cư thương mại).

Dự án có quy mô diện tích đất sử dụng khoảng 131.753 m2, với khoảng 5.502 căn hộ; quy mô dân số khoảng 10.100 người.