Bitcoin vượt nhiều mốc khó tin, IMF có thể đã sai

Trên thị trường thế giới ngày 19/11, có thời điểm giá giao dịch Bitcoin lần đầu tiên vượt qua mức 94.000 USD trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa Ukraine và Nga. Kênh CNBC của Mỹ đã đề cập đến việc phía Nga đã cảnh báo phía Mỹ sau khi Tổng thống đương nhiệm Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ tấn công các mục tiêu quân sự bên trong nước Nga.

Mở phiên ngày 19/11, giá Bitcoin ở mức 91.454 USD. Khoảng 4-5 tiếng sau, giá lên tới 92.065 USD. Trong phiên này, giá cao nhất ghi nhận ở mức 94.068,75 USD. Sáng hôm nay 20/11 (giờ châu Á), giá giao dịch bắt đầu ở mức 92.049 USD.

Cổ phiếu của MicroStrategy (giao dịch dưới dạng proxy bitcoin) ngay lâp tức tăng thêm 11,9%. Tổng số Bitcoin do MicroStrategy nắm giữ lên tới 331.200 Bitcoin

Giá Bitcoin sáng 20/11/2024 (giờ châu Á) vượt hẳn mốc 92.000 USD. Nguồn: Bitcoin.com

Mức giá trong 2 ngày qua cho thấy Bitcoin vẫn chưa thể bứt phá khỏi vùng 92.000 USD. Theo đánh giá của trang thông tin Cointelegraph, giá Bitcoin đang gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ những người đầu cơ giá xuống trong vùng đặt lệnh từ 92.000 USD đến 93.265 USD.

Thống kê trong tháng 11, giá Bitcoin đã tăng đến 31%. Sau cuộc bầu cử ở Mỹ ngày 6/11, Tổng thống đắc cử Donald Trump theo dự kiến sẽ đưa ra nhiều quy định hỗ trợ thị trường tiền điện tử trong thời Trump 2.0. Nhận được nhiều hỗ trợ từ tỷ phú công nghệ Elon Musk, người giàu nhất thế giới hiện nay và rất ủng hộ tiền điện tử, ông Trump muốn Mỹ sẽ trở thành trung tâm tiền điện tử của cả thế giới.

Paul Tudor Jones người Mỹ là một nhà đầu tư nổi tiếng với lượng Bitcoin ngày càng tăng. Nhà đầu tư tỷ phú này đã thêm 130 triệu USD vào cổ phiếu quỹ giao dịch Bitcoin giao ngay của công ty quản lý tài sản BlackRock trong quý 3 vừa qua, nâng lượng Bitcoin nắm giữ của BlackRock lên 160 triệu USD.

Trong chiều hướng ngược lại, không ít tổ chức quốc tế lớn giữ quan điểm cẩn trọng với Bitcoin. Đơn cử là Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và tập đoàn tài chính - ngân hàng Citigroup của Mỹ.

Citigroup nhắc lại vào ngày 19/11 về quan điểm của Citigroup rằng Bitcoin không có đặc tính lưu trữ giá trị.

Trong khu vực Nam Mỹ, El Salvador là một nước ủng hộ tiền điện tử và bắt đầu tăng dự trữ Bitcoin rất mạnh từ năm 2021. Do giá Bitcoin tăng mạnh mẽ trong tháng 11 này, Tổng thống El Salvador -- ông Nayib Bukele -- viết trên mạng xã hội X do Elon Musk sở hữu vào ngày 12/11/2024: "Tôi đã nói vậy rồi (I told you so)", ngầm chỉ việc giá Bitcoin tăng như tên lửa.

Ông Nayib Bukele viết trên mạng X ngày 12/11/2024: "Tôi đã nói vậy rồi."

Theo nền tảng theo dõi các giao dịch SpotOnChain, El Salvador đang nắm giữ 5.933 Bitcoin. Nhân số này với 92.000 USD, sẽ được gần 546 triệu USD. Và như thống kê ở trên, giá trị Bitcoin của El Salvador riêng tháng 11 này đã tăng 31%.

Cũng theo SpotOnChain, El Salvador chưa lần nào bán đi Bitcoin. Theo công cụ theo dõi danh mục đầu tư của Tổng thống Nayib Bukele, El Salvador lần đầu tiên mua Bitcoin vào tháng 9/2021 khi giá khoảng 51.000 USD.

Năm 2022, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cảnh báo ông Bukele rằng Bitcoin có thể gây bất ổn cho nền kinh tế quốc gia vì Bitcoin tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cuối năm đó, báo Bloomberg của Mỹ viết rằng thử nghiệm đầu tư vào Bitcoin của El Salvador đã thất bại.

Tuy nhiên, thay vì bán đi, quốc gia Nam Mỹ này cứ mua vào. Sau khi mua lần đầu tiên vào tháng 9/2021, El Salvador đã mua tiếp 10 lần nữa trong năm 2022.