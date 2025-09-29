Bữa cơm tối 120 nghìn ngày mưa bão: Gà kho gừng, canh bí xanh nấu tôm khô
Hương Phố
29/09/2025 1:00 PM (GMT+7)
Trong những ngày mưa bão, một mâm cơm gia đình ấm nóng, đậm đà hương vị sẽ khiến bữa ăn thêm phần gắn kết và ấm cúng. Chỉ với 120.000 đồng, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị một bữa tối vừa ngon miệng vừa đủ dinh dưỡng, phù hợp cho cả nhà quây quần bên nhau.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
• Cơm trắng – 10.000 đồng
• Thịt gà kho gừng – 80.000 đồng
• Rau muống luộc kèm bát nước chấm mắm gừng – 10.000 đồng
• Canh bí xanh nấu tôm khô – 10.000 đồng
• Tráng miệng: Cam ngọt – 10.000 đồng
Cách thực hiện
1. Thịt gà kho gừng
• Gà chặt miếng vừa ăn, rửa sạch, ướp cùng nước mắm, hạt tiêu, gừng thái chỉ.
• Đun nóng dầu, phi thơm hành, cho gà vào đảo đến khi săn lại.
• Thêm chút nước, kho nhỏ lửa cho đến khi thịt chín mềm, nước kho sánh, dậy mùi thơm cay nồng.
2. Rau muống luộc kèm nước chấm mắm gừng
• Chọn rau muống non, rửa sạch, cắt khúc.
• Đun sôi nước có chút muối, thả rau vào luộc nhanh để giữ màu xanh tươi.
• Phần nước luộc có thể dùng làm canh nhạt, chấm rau với bát mắm gừng cay nồng giúp món ăn thêm hấp dẫn.
3. Canh bí xanh nấu tôm khô
• Tôm khô ngâm nước cho mềm, giã dập. Phi hành khô rồi cho tôm vào xào sơ.
• Đổ nước vào nồi, đun sôi rồi thả bí xanh đã gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn.
• Nêm gia vị vừa miệng, để canh có vị ngọt thanh của bí, quyện hương thơm đặc trưng của tôm khô.
4. Cơm trắng
• Vo gạo sạch, nấu cơm chín dẻo. Đây là món nền không thể thiếu để làm nổi bật hương vị các món mặn, canh và rau.
5. Cam ngọt tráng miệng
• Gọt vỏ, cắt miếng cam vừa ăn, có thể để tủ mát trước khi dùng. Cam vừa giải nhiệt vừa bổ sung vitamin C, tăng cường sức đề kháng trong ngày mưa bão.
Một bữa cơm tối giản dị với gà kho gừng thơm nồng, rau muống xanh giòn, canh bí thanh mát và thêm chút ngọt lành từ cam tráng miệng đã đủ khiến cả nhà ấm bụng, ấm lòng trong những ngày mưa gió. Chỉ với 120.000 đồng, bạn đã có thể chuẩn bị một mâm cơm vừa ngon miệng, vừa đầy đủ dinh dưỡng, mang lại cảm giác sum vầy và an yên.
