Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt viên sốt cà, canh bí tôm tươi

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

1. Thịt viên sốt cà chua – 60.000 đồng

2. Canh bí xanh nấu tôm – 25.000 đồng

3. Rau cải thìa xào dầu hào – 15.000 đồng

4. Dưa hấu tráng miệng – 10.000 đồng

5. Cơm trắng – 10.000 đồng

Cách thực hiện các món ăn

1. Thịt viên sốt cà chua

• Nguyên liệu: 300g thịt nạc vai xay, hành khô, tiêu, bột nêm, 3 quả cà chua, chút hành lá.

• Cách làm:

Trộn thịt với hành băm nhỏ, tiêu, bột canh, viên thành từng viên nhỏ rồi chiên sơ cho săn mặt. Phi thơm hành, cho cà chua vào xào mềm, nêm nước mắm, chút đường, đổ thêm nước. Khi sốt sôi thì thả thịt viên vào rim đến khi nước sốt sánh lại. Rắc hành lá thái nhỏ trước khi tắt bếp.

2. Canh bí xanh nấu tôm

• Nguyên liệu: 1/2 quả bí xanh (~500g), 100g tôm tươi bóc vỏ, hành tím.

• Cách làm:

Tôm giã dập, ướp chút tiêu, nước mắm. Phi hành thơm rồi xào tôm, sau đó cho nước vào nấu sôi. Thả bí xanh thái miếng vào nấu mềm, nêm gia vị vừa ăn. Món canh thanh mát, hợp với mọi thời tiết.

3. Rau cải thìa xào dầu hào

• Nguyên liệu: 1 bó cải thìa (~300g), tỏi, dầu hào.

• Cách làm:

Cải rửa sạch, chẻ đôi, trụng sơ nước sôi. Phi tỏi thơm, cho rau vào xào nhanh tay với dầu hào, nêm thêm chút hạt nêm và nước mắm cho đậm đà. Món rau giữ được độ xanh, giòn, ngọt tự nhiên.

4. Dưa hấu tráng miệng

• Cắt thành từng miếng nhỏ, để lạnh trước khi ăn giúp bữa cơm thêm tròn vị, giải nhiệt nhẹ nhàng.

Mâm cơm chỉ với 120.000 đồng nhưng không hề đơn điệu. Từ món thịt viên sốt cà đậm đà, canh bí tôm thanh nhẹ, rau cải thìa xào giòn ngọt đến trái cây tráng miệng – tất cả tạo nên một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và hấp dẫn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ngày bạn muốn vào bếp mà không cần quá cầu kỳ.

Chúc bạn và gia đình có một bữa tối thật ngon miệng và ấm áp!