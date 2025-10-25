Sau khi phá sản, một công ty thời trang Mỹ hồi sinh nhờ Việt Nam
Phương Đăng (theo Businessden)
25/10/2025 8:32 AM (GMT+7)
Công ty thời trang Western Rise ở Colorado (Mỹ) phải tuyên bố phá sản vào tháng 6/2024 – do vay mượn vượt khả năng chi trả, với khoản nợ lên tới 5,4 triệu USD. Nhưng giờ đây, công ty đang hồi sinh sau khi chuyển đến Việt Nam.
Thất bại trên đất Mỹ
“Chúng tôi đã thất bại”, mở đầu một bức thư từ Western Rise — thương hiệu thời trang của bang Colorado — do đồng sáng lập Will Watters gửi tới khách hàng. Will và vợ là Kelly Watters – từng là hướng dẫn trượt tuyết tại Vail và sau đó chuyển về Telluride – thành lập công ty Western Rise vào năm 2015.
Trong bức thư, ông Will cũng giải thích thêm về lý do công ty phá sản: “Sau tám năm xây dựng Western Rise, chúng tôi có những sản phẩm tuyệt vời, khách hàng say mê và những đánh giá rực rỡ. Nhưng sự thật là, thế vẫn chưa đủ. Chúng tôi đã ôm đồm quá nhiều, chuyển quá nhanh và mất tập trung vào nền tảng".
Western Rise chuyên kinh doanh thời trang dành cho nam giới — dòng sản phẩm đi du lịch (travelwear) theo hơi hướng cao cấp. Một chiếc quần trung bình của hãng có giá khoảng 130 USD.
Công ty tuyên bố phá sản vào tháng 6/2024 – do vay mượn vượt khả năng chi trả, với khoản nợ lên tới 5,4 triệu USD. Nhưng giờ đây, họ đang nỗ lực tái khởi động.
Will chia sẻ: “Kelly và tôi đã chọn bỏ cuộc sống ở Colorado, mang theo con trai hai tuổi và năm tuổi, chuyển tới Việt Nam. Không vì mạo hiểm. Không vì thoải mái. Mà để xây dựng lại Western Rise từ nền tảng thấp nhất". Will nhấn mạnh đây là “cơ hội thứ hai” của họ và “chúng tôi đặt cược tất cả vào nó”.
Tái khởi động từ Việt Nam
Việc tái cấu trúc này không chỉ đơn giản là đổi địa điểm: Western Rise đã phát hành một series video gồm 7 tập trên YouTube mang tên “The Journey” mô tả về cách họ bắt đầu lại từ Việt Nam.
Công ty đặt trụ sở tại Sài Gòn, và series video được mô tả là “chân thực, không lọc”. Theo nội dung của các video, khi tái khởi động lại, dòng sản phẩm của Western Rise cũng được cập nhật: hãng giới thiệu vài mẫu vải lanh mới, đồng thời vẫn giữ tập trung vào phong cách quần áo du lịch nhẹ, thoáng, phù hợp với người dùng thường đi nhiều.
Showroom của ở thị trấn Telluride (bang Colorado) đã được thông báo tạm đóng vì các nhà sáng lập hiện ở nước ngoài. Hàng đặt tại Mỹ đang được giao từ kho ở Salt Lake City, nhưng Will cho biết họ "đang trong quá trình chuyển cả kho hàng sang Việt Nam vì xuất hàng từ Việt Nam dễ hơn".
Trong khi đó, Kelly thừa nhận rằng nhiều khách hàng Mỹ lo ngại về việc sản xuất ở Việt Nam, nhưng bà cũng nhấn mạnh: “Nhờ FedEx và UPS gửi hàng từ Việt Nam tới Mỹ có khi ngang hoặc nhanh hơn nhiều so với trước".
Câu chuyện của Western Rise là một minh chứng mạnh mẽ cho xu hướng doanh nghiệp Mỹ chuyển sản xuất hoặc tái cấu trúc tại Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là lựa chọn nổi bật: chi phí hợp lý, lao động có năng lực, và khả năng linh hoạt chuỗi cung ứng. Họ không chỉ đơn thuần tìm cách tồn tại mà tìm cách tái sinh mạnh mẽ hơn.
Việc chuyển kho và sản xuất sang Việt Nam cũng cho thấy sự thay đổi chiến lược: từ “chỉ sản xuất ở Mỹ” sang “sản xuất quốc tế nhưng vẫn phục vụ khách hàng Mỹ”. Bài học từ thất bại khiến Will và Kelly nhận ra: phát triển quá nhanh và thiếu nền tảng vững chắc có thể là con đường dẫn tới phá sản. Việc tái khởi động tại Việt Nam được họ xem là “đặt lại lịch sử” – đặt cược vào khởi đầu mới.
